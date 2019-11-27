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Rüyada tatlı görmek, tatlı yemek, tatlı yapmak, farklı şekillerde görülan tatlı ne anlama geliyor? Rüyada tatlı görmek iyi anlam taşır mı? İşte rüyada tatlı görmek ve anlamı...

Rüyada tatlı görmek

Rüyada tatlı görmek kısmettir. Rüyada her hangi bir tatlıyı görmek, dinde ihlasa, üzüntü ve kederden kurtulmaya, yolculuktan dönmeye, hastaliktan sifa bulmaya, bekarin evlenmeslne, ilim ve tövbe etmeye isarettir. Rüyada tatli yemek sifaya isarettir.

Rüyada tatlı yapmak

Rüyada sütlü tatlı yapmak, pratik kimse olmaya yani en zor ve en kısıtlı zamanlarda bile kendini kurtaracak zekaya sahip olmaya ve bu sayede basit alternatfleri kullanarak karşıdakini memnun etmeyi becermeye alamet eder. Rüyada hamurlu tatlı yapmak, rüya sahibinin özel kimse olmak ve sadece usta olanların yapacağı kadar özel işlerde başarı göstermek istediği anlamına gelir. Rüyada tatlı yapan birini görmek, kişinin de nasibinin olduğu bir olayın gerçekleşmesi ya da durumun ortaya çıkması bunun da kişiyi çok memnun etmesi demektir.

Rüyada tatlı istemek

Eğitim hayatında gösterilecek başarı ile işle ilgili olarak birçok kapının açılacağına, bol kazançlı bir iş hayatına sahip olunacağına, yeni bir şehre yerleşileceğine, yaşanan bir sağlık sorununun üstesinden gelineğine ve mutlu olunacağına rivayet edilir. Rüyada tatlı tarifi vermek, birçok konuda büyük işler gerçekleştireceğine, sıkıntıların ve sorunların üstesinden gelineceğine, zararların telafi edileceğine, kardeşler arasındaki tartışmaların biteceğine ve eşleri birbirine düşürmeye çalışan kişilerin haneden uzaklaştırılacağına yorumlanır.

Rüyada tatlı yedirmek

Yapılan işte elde edilen kazancın bir kısmının aile bireylerine ya da sevilen dostlara yardım etmek ya da yapacakları işte ya da ortaya koyacakları projede destek olmak için kullanılacağına, bu sayede aradaki bağların daha da sağlamlaşacağına ve hep birlikte kalkınılacağına delalettir. Rüyada arkadaşa tatlı yedirmek, üstünde çalışılan ve çok büyük başarı getirecek olan bir çalışma sayesinde elde edilecek makamın ve prestijin sevilen bir kişiye destek olmak için kullanılacağına ve kendisinden bolca hayır duası alınacağına alamet eder.

Rüyada tatlı ikram etmek

Rüyada komşulara tatlı ikram etmek, gerginlik ya da tartışma yaratacak bir konuda taraflara tatlı sözler ederek arada uzlaşmayı sağlamaya ya da doğrudan rüya sahibini ilgilendiren ve üzerinde anlaşmazlık yaratan bir konuda karşı tarafı ikna etmeyi başarmaya yorulur. Rüyada anne babaya tatlı ikram etmek, büyüklerin kadrini kıymetini bilmeye, onlara karşı her zaman saygılı olmaya, onları aşmamaya ve sözlerinin üstüne söz söylememeye delalet eder. Rüyada düşmana tatlı ikram etmek, aradaki husumeti unutmaya ve el sıkışarak düşmanlığı bitirme kararı almaya alamet eder.

Rüyada tatlı dağıtmak

Rüyada mahalleye tatlı dağıtmak, görülen kötü bir rüya ya da atlatılan bir kaza nedeniyle veya tam tersine bir dileğin gerçekleşmesinden dolayı lokma yapıp dağıtmak anlamına gelir. Rüyada misafire tatlı dağıtmak, bir toplumda ya da kalabalıkta güzel konuşmalar ve hareketlerle dikkat çekmeye ve ilgi görmeye yorulur. Rüyada tatlı dağıtan birini görmek, rüya sahibine karşı sözünü ve yeminini tutacak bir insanın varlığı anlamına gelir. Rüyada ev tatlısı dağıtmak, deyim yerindeyse el emeği, göz nuru bir hediye vermeye, rüyada hazır tatlı dağıtmak da ulaştırılacak bir hediyeye aracılık etmeye ve onu verilmesi gerek kişiye ulaştırmaya işaret eder.

Rüyada tatlı satmak

Ticarette ya da meslekte insanların talep ve istekleri doğrultusunda ilerlemeye ve bu konuda sürekli değişiklik yapmaya yani kendini tekrar etmemeye en çok da bunun için merak uyandırmaya ve ilgi görmeye işaret eder. Rüyada tulumba tatlısı satmak, rüya sahibinin sürümden kazanmasına (uygun fiyat olduğu için çok satmasına) vesile olacak bir tezgah kurmasına ve iyi gelir sağlaması demektir. Rüyada ekmek tatlısı satmak, bireysel zevklere ve isteklere yönelik üretim yapmaya ve en fazla bu işte başarılı olmaya delalet eder.