Rüyada Topuklu Ayakkabı Giymek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada Topuklu Ayakkabı Giymek Ne Anlama Gelir? Rüyada Topuklu Ayakkabı Görmek ve Giymek Anlamı Nedir?
ABONE OL

Rüyada topuklu ayakkabı giymek ne anlama gelir? Rüyada topuklu ayakkabı görmek ve giymek anlamı nedir?

Rüyaların bazılarının anlamları cinsiyetlere bağlı olarak değişebildiği gibi bazı rüyalarda bazı cinsiyetler tarafından daha çok görülür. Bunlardan biri rüyada topuklu ayakkabı giymektir. Bu rüya çoğunlukla kadınlar tarafından görülmektedir. Gündelik yaşamda pek çok kadın tarafından tercih edilen topuklu ayakkabıların rüyadaki anlamı da çok fazla merak edilir.

Rüyada Topuklu Ayakkabı Giymek Ne Anlama Gelir? Rüyada Topuklu Ayakkabı Görmek ve Giymek Anlamı Nedir?

Rüyada Topuklu Ayakkabı Giymek

Rüyada topuklu ayakkabı giymek rüyayı gören kişinin hayatında art arda önemli değişimlerin olacağına işaret eder. Diğer yandan bu rüya, rüyayı gören kişinin yaşamında yeni kararlar alarak bazı kişilerle iletişimi koparacağı anlamına da gelebilir. Söz konusu kopukluk çalışma yaşamında ya da sosyal yaşamda olabilir.

Rüyada Topuklu Ayakkabı Görmek

Rüyada topuklu ayakkabı görmek, rüyayı gören kişinin yaşamında kökten değişimlerin olacağının habercisi niteliğindedir. Diğer yandan, bu rüya, rüyayı gören kişinin yeni kararlar alıp bunları uygulayacağı anlamına da gelebilir.

Rüyada Topuklu Ayakkabı ile Yürümek

Rüyada topuklu ayakkabı ile yürümek, rüyayı gören kişinin kısa da olsa bazı yolculuklar yapacağına delalet eder. Diğer yandan bu rüya, rüyayı gören kişinin dedikodusunun yapılacağı anlamına da gelebilir. Bu dedikodular bazen iyi bazen de kötü olabilir.

Rüyada Beyaz Topuklu Ayakkabı Giymek

Rüyada beyaz topuklu ayakkabı giymek, rüyayı gören kişinin amaçlarına çok yakında durduğu manasına gelir. Çoğunlukla rüya tabir edenler bu rüyanın hayırlı olduğunu belirtmektedir. Yorumlardan bazısına göre söz konusu amaçlar yalnızca bir tane bazısına göre de çeşitlidir. Diğer yandan, rüya sahibi karşı karşıya kaldığı ekonomik problemleri çözerek kazancının artmasını sağlar. Genelde bu rüya, rüya tabir edenler tarafından hayırlı görülür.

Rüyada Siyah Topuklu Ayakkabı Giymek

Rüyada siyah topuklu ayakkabı giymek, rüyayı gören kişinin dedikodusunun yapılacağına işaret eder. Fakat bu dedikodu her zaman kötü değildir. Bazı yorumcular bu dedikoduların iyi de olabileceğini belirtmektedir. Bir başka yoruma göre de rüya sahibi hakkında kötü konuşmalar olacak ve rüya sahibi de bunu duyduktan sonra öfkelenip sinirlenecektir. Genel olarak bu durum rüya sahibine zarar verecektir. Fakat bazı yorumcular rüyayı gören kişinin bu konuşmaların nedenini öğrenince kızgınlığının geçeceğini belirtmektedir.

Rüyada Yüksek Topuklu Ayakkabı Giymek

Rüyada yüksek topuklu ayakkabı giymek çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Yorumlardan birine göre, rüyayı gören kişi çalışma hayatında terfi alır ya da daha yüksek bir makamda çalışmaya başlar. Bir diğer yorum da bu rüyanın sahibinin beklenmedik yerden bir iş teklifi alacağına öne sürer. Eğer rüya sahibi bu teklifi kabul ederse iş yaşamında başarılı bir döneme giriş yapacaktır. Çalışma yaşamının dışında bazı alimler bu rüyanın iki kişi arasında oluşabilecek inatlaşma ile de ilgisi olabileceğini belirtmektedir. Bu yoruma göre bu iki kişi inatlarına son vermezse ikisinden birinin çok üzüleceğine inanılmaktadır.

Rüyada Topuklu Ayakkabıyla Yürüdüğünü Görmek

Rüyada topuklu ayakkabıyla yürüdüğünü görmek, rüyayı gören kişinin çevresi tarafından sevilen ve sayılan bir kişi olduğuna işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibi enerjisi yüksek ve sağlıklı bir kişidir. Bir başka yoruma göre de rüya sahibi problemlerini çözmek için yakın zamanda birinden destek alacaktır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Nuh'un Gemisi' İstanbul'a geliyor
YAŞAM 'Nuh'un Gemisi' İstanbul'a geliyor
5 saat tahtta kaldı, ölümüyle tarihe adını yazdırdı! Dünyanın gelmiş geçmiş en bahtsız hükümdarları!
YAŞAM Dünyanın gelmiş geçmiş en bahtsız hükümdarları!
Sahibini kaybetti, polise gitti... Akıllı köpek!
YAŞAM Sahibini kaybetti, polise gitti... Akıllı köpek!
Mardin'in tarihi mekanları drone ile görüntülendi
YAŞAM Gündüz seyranlık, gece gerdanlık! Drone ile ...
Elektrik faturası yüksek gelenlere bayram ettirecek yöntem! Bunları uygulayanların faturası yarı yarıya düşecek!
YAŞAM Elektrik faturasını düşüren yöntemler!
Konyaaltı sahilinde Akdeniz foku sürprizi
YAŞAM Konyaaltı sahilinde Akdeniz foku sürprizi
Almanya'dan iade edilen Boğazköy Sfenksi binlerce ziyaretçi ağırladı
YAŞAM Almanya'dan iade edildi, binlerce ziyaretçi ağırladı
Emekliler köyü kurup doğal yaşama döndüler
YAŞAM O ilimizde 'emekliler köyü' kuruldu! Doğal yaşama ...
Daha önce duymuş muydunuz? "Ben bunları daha önce neden öğrenmedim ki!" diyeceğiniz 10 ilginç bilgi!
YAŞAM Daha önce öğrenmediğiniz için üzüleceğiniz 10 bilgi
Süper loto sonuçları | 15 Kasım 2022 Süper Loto'da kazandıran numaralar! Süper loto sonuç sorgulama sayfası
YAŞAM Süper Loto sonuçları 15 Kasım 2022 Salı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.