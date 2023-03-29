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Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada Yüksekten Atlamak Ne Anlama Gelir? Rüyada Atladığını Görmenin Anlamı Nedir?
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Rüyada yüksekten atlamak ne anlama gelir? Rüyada atladığını görmenin anlamı nedir?

Rüyada yüksekten atladığını görmek, bir halden başka bir hale geçmeye, bir yerden başka bir yere atlamak ise eğer atlanılan yer uzun ve uzak ise yolculuğa işaret eder. Yüksek bir yerden yere atladığını görmek, zarara ve mevkisizliğe işaret eder. Rüyada yüksek bir yerden atlayıp hayatta kalmak veya hiçbir şey olmaması zarar ve beladan kurtulmaya işaret eder. Bazı rüya yorumcularına rüyada yüksekten atlamak bir halden başka bir hale geçiş olarak yorumlanır ve rüyayı görenin bir ülkeden diğerine veya bir işten diğerine geçmesiyle tabir edilir.

Rüyada Yüksekten Atlamak Ne Anlama Gelir? Rüyada Atladığını Görmenin Anlamı Nedir?
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Rüyada yerden göğe yükseldiğini görmek, Mekke'ye ve hac ziyaretine ve kimi tabircilere ise ölüme delalet eder. Rüyada bir mahkûmun kendini göğe yükselirken görmesi mahkûmiyetin bitmesine ve kurtulmasına işarettir. Hasta biri bu rüyayı görürse şifa bulur, Rüyada uçaktan atlamak veya paraşütle atlamak, para kaybına dağdan atlamak ise değer kaybına delalettir. Rüyada merdivenden veya iskeleden atladığını görmek, çok çalışmaya ve çabalamaya işaret eder.

Rüyada Atladığını Görmenin Anlamı Nedir?

Rüyada balkondan atladığını görmek, eğer rüya içinde amaç intihar etmek değilse, rüya sahibinin bir ikilemden kurtulmasına işaret eder. Rüyada yüksek bir yerden atlayarak intihar ettiğini görmek ise, şeytani vesveselere işarettir. Hazret-i Danyal’a göre rüyada bir kişi bir yerden başka bir yere atladığını görürse, atlanılan mesafe kadarıyla uzun bir yolculuğa çıkmasına sebep olur ve yüksekliği atlama derecesi kadar yücelik ve şeref sahibi olur. Rüyada atladığını görmenin anlamı nedir? Bir rüyada yüksekten atlamak ya da zıplamak, koşmak rüyayı görenin hayatındaki bir dönüşümdür.

Rüyada sürünerek zıpladığınızı veya tırmandığınızı oranda yerden duvara ve duvardan çatıya ya da yükseğe atladığınızı görmek bir dönüşümü haber verir. Rüyayı gören kişi atladığını ve uzak bir mesafeye gittiğini görüyorsa, rüyasında zıpladığı sürece önünde bir yolculuk olduğuna delalettir. Rüyada yüksekten düştüğünü ancak ayakların altında berrak mavi su görmek, sonu sizi memnun edecek bir olayın vuku bulacağına işarettir.

Rüyada Yüksekten Atlarken Düşmek

Rüyada bir yerden düştüğünü görmek, umduklarının gerçekleşmeyeceğine ve hüsrana uğrayacağına delalettir. Rüyada dengeyi kaybedip kaydığını ve düştüğünü görmek, sıkıntı çekeceğinize işarettir. Rüyada yüksekten atlarken düşmek rüyada ağaçtan ya da çok yüksek olmayan bir yerden atlarken düşmek sıkıntılardan kurtulmaya delalettir. Rüyada yüksek bir yerden atlarken denize düşmek rüya sahibinin huzurlu ve rahat bir yaşam geçireceğine işaret eder. Bekar bir kişinin rüyada yüksekten atladığını ve sonra sağlam bir zemine düştüğünü görmesi, bu arzusunu gerçekleştirmeye çalıştığına ve Allah'ın izniyle başaracağına işaret eder.

Rüyada bekar biri karşısındaki binalara ya da diğer evlere atladığını görmesi, salih bir kimseyle evlenmek istediğine işarettir. Hamile bir kadının rüyada bir yerden diğer yere atladığını ya da yüksekten atlarken düştüğünü görmesi, rüya sahibinin çok para ve çok kazanç elde edeceğine işaret eder. Hamile bir kadın için rüyada yukarıdan aşağıya düşmek endişe ve sıkıntının nihai olarak ortadan kalkmasına işaret eder. Rüyada çatıdan ya da binanın tepesinden düştüğünü gören kimse sevdiği kişiyle ayrılık yaşar. Düştüğünü gördükten sonra hemen uyanması ayrılıktan vazgeçileceğine delalettir. Rüyada yüksek bir dağdan veya benzeri bir şeyden düşmek, genellikle rüya tabirindeki ani bir kayıpla ilişkilendirilebilir. Rüyada yüksekten düştükten sonra ayağa kalktığını görmek, rüya sahibinin son günlerde içinden geçtiği zorlu bir krizin üstesinden gelme başarısına delalet eder.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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