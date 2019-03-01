Soruşturma başlatıldı

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Haberler > GÜNDEM > Rüzgar bebekle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için dava açıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, annesinin hamile olduğu dönemde de uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması talebinde bulundu

DHA