Galatasaray, Avusturya'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında RB Leipzig'le karşı karşıya gelirken Ryan Babel golle tanıştı.

Fulham'la olan sözleşmesi sona eren ve bonservissiz şekilde Galatasaray'a transfer olan Babel, 28. dakikada Leipzig ağlarını sarstı.

Merkezden Adem Büyük'le gelişen atakta topla ceza sahası içinde buluşan Selçuk İnan, topu sağda bindiren Mariano'ya aktardı.

Mariano'nun ortasına iyi hareketlenen Babel yaptığı şık kafa vuruşuyla hem Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi hem de sarı-kırmızılı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı.