        Gişe adına yoğun çaba

        Gişe adına yoğun çaba

        Sinema sektörünün elit yapımcıları, gişe rakamlarını yukarıya çekmek için izleyicileri, sinema salonlarına çekmek adına çabalıyor

        Giriş: 14.12.2025 - 18:44 Güncelleme: 14.12.2025 - 18:44
        Yüzde 164 arttı
        Sinema sektörü, son dönemde gösterime giren iddialı yapımların gişelere kısmi bir hareketlilik getirmesine rağmen, genel izleyici sayılarında geçen yılın bir hayli gerisinde kaldı. Pandemi sonrası her yıl kademeli bir toparlanma bekleyen sektör, rakamların düşüş trendine girmesiyle büyük bir endişe yaşıyor.

        Veriler, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

        SON 4 YILIN TÜRK VE YABANCI FİLMLERİN İZLEYİCİ SAYILARI

        ♦ 2022... 33.271.695

        ♦ 2023... 29.058.773

        ♦ 2024... 30.353.760

        ♦ 2025... 25.400.626

        Pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından beklenti, sinema salonlarının doluluk oranının kademeli olarak artması yönündeydi.

        Ne var ki izleyici sayısının beklenenin aksine düşüş göstermesi, sinema salonu işletmecilerini, yapımcıları ve dağıtımcıları derinden sarsıyor. Dijital platformlarla rekabet ve içerik kalitesi gibi faktörlerin etkisiyle izleyici sayısındaki bu gerileme, sektörün geleceği hakkında kritik soruları beraberinde getiriyor.

        Gişe rakamlarını, sinema sektörünün omurgasını oluşturan Türk yapımları üzerinden mercek altına aldığımızda, genel tablonun hiç de iç açıcı olmadığı ve izleyici kaybındaki temel nedenin yerli sinemadaki yapısal sorunlar olduğu görülüyor. %16.3'lük genel izleyici düşüşünün en kritik kaynağı, pandemi öncesi gişelerin dinamosu olan Türk filmlerine olan ilginin azalması. Yabancı yapımların belirli bir izleyici kitlesini korumasına karşın, yerli filmlerin beklenen kitleyi salonlara çekememesi, toplam kaybın büyük bölümünü oluşturmaktadır.

        SON 4 YILIN TÜRK FİLMLERİN İZLEYİCİ SAYILARI

        ♦ 2022... 17.622.560

        ♦ 2023... 11.955.669

        ♦ 2024... 17.174.210

        ♦ 2025... 14.308.274

        Sinema sektörünün elit yapımcıları, gişe rakamlarını yukarıya çekmek için izleyicileri, sinema salonlarına çekmek adına çabalıyor.

        Son 3 ayda gösterime çıkarılan filmler, o çabanın başarıya ulaşabileceğinin göstergesi oldu.

        461.245 olan kasım başındaki izleyici sayısının, son haftada % 164 artışla 1.220.462'ye ulaşması söz konusu çabanın sayısal göstergesi oldu.

        2025'TE EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

        ♦ Rafadan Tayfa: Kapadokya… 2.308.117

        Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana… 2.084.632

        ♦ Bir Minecraft Filmi… 1.006.993 (Yabancı)

        ♦ Sihirli Annem: Hepimiz Biriz… 817.896

        ♦ Uykucu… 812.195

        ♦ ŞamPİYONlar… 702.622

        ♦ Kardeş Takımı 2… 675.291

        ♦ Zootropolis 2… 653.469 (Yabancı)

        ♦ Kirpi Sonic 3… 618.923 (Yabancı)

        ♦ Kutsal Damacana 5: Zombi… 561.730

        'Yan Yana'
        'Yan Yana'

        Geçtiğimiz haftalarda gösterime giren filmler, izleyici sayısını bir hayli artırırken, izleyicilerle cuma günü buluşan 'Bugün Güzel' ile 'Bak Postacı Geliyor'un da gişelere katkıda bulunması bekleniyor.

        'Bak Postacı Geliyor'
        'Bak Postacı Geliyor'
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor Haberi Görüntüle
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz" Haberi Görüntüle
