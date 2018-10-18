Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ekim ayı başlarında Yeni Delhi'ye beş S-400 teslimatı için bir anlaşma imzaladılar. Anlaşmanın maliyeti 5 milyar 430 milyon dolar oldu.



ABD Başkanı Donald Trump, Rus S-400 uçaksavar füze sistemlerini satın alma kararının Hindistan için sonuçları olacağını açıklamıştı.

"RUSYA VE AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ DURMADI"

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkeleri ve Rusya'nın işbirliğinin durmadığını ve devam edeceğini söyledi.



Peskov, yaptığı açıklamada, "Avrupa ülkeleri işbirliği yapıyorlar, Rusya ile işbirliği halinde bulunuyorlar ve bu işbirliği hiç durmadı. Bunun hacimleri bir azalıyor, bir artıyor" şeklinde konuştu.



Kısıtlayıcı etkisi olan bazı olumsuz faktörlerin hala var olduğunu belirten, Peskov, "Bu işbirliği hiçbir zaman durmadı ve duramaz" dedi.

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