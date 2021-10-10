S Sport nasıl izlenir? sorusu motor sporları tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'si bugün S Sport ekranları üzerinden saat canlı olarak yayınlanacak. İşte S Sport yayın akışı ve frekans bilgileri
FORMULA 1 PROGRAMI
8 Ekim Cuma günü pilotlar sabah 11:30 ve 12:30 saatleri arasında antrenman yapacak. İlk antrenmanın ardından 15:00-16:00 saatleri arasında ikinci antrenman seansı gerçekleştirilecek.
9 Ekim Cumartesi günü 12:00-13:00 saatleri arasında üçüncü antrenman seansının ardından 15:00-16:00 saatleri arasında sıralama turları atılacak.
10 Ekim tarihinde saat 15:00-17:00 saatleri arasında ise Formula 1 Türkiye Grand Prix'in gerçekleştirilecek. 58 turdan oluşacak ve 120 dakika sürmesi beklenen Türkiye Grand Prix'i büyük heyecana sahne olacak.
S SPORT YAYIN AKIŞI 10 EKİM 2021
14:00 Formula 1 Türkiye Sıralama
15:00 Dünya Kupası 2022 Özetler
16:00 3. Lük Maçı Uluslar Ligi
18:00 Milwaukee - Brooklyn NBA Pre-Season
19:45 Formula 1 Türkiye
21:45 Final Uluslar Ligi
00:00 Dern - Rodriguez UFC Dövüş Gecesi
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
S Sport’un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
|Kanal İsmi
|S SPORT
|Frekans
|12187
|Polarizasyon
|V-Dikey
|SR
|27500
|FEC
|5/6
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