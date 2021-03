S Sport Plus nasıl izlenir? sorusu basketbol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All Star 2021 maçı bu akşam S Sport Plus üzerinden 7 Mart Pazar günü TSİ 02.30'da canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus internet üzerinden yayın yapan bir platformdur. Dolayısıyla abonelik gerekmektedir. S Sport Plus'un uydu yayını yapmaması dolayısıyla frekans bilgileri bulunamamaktadır.

S Sport Plus uygulaması ile Premier Lig, Bundesliga NBA, Formula-1 ve UFC, MotoGP, ATP500 ve diğer spor içerikleri, aynı anda Tekrar-İzle, Seç-İzle seçenekleri ile izlenebiliyor.

Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgeselleri S Sport Plus’ta ekrana geliyor.