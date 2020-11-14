S Sport nasıl izlenir? sorusu motor sporları tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışları bugün S Sport ekranları üzerinden saat canlı olarak yayınlanacak. İşte S Sport yayın akışı ve frekans bilgileri
S SPORT YAYIN AKIŞI 13 KASIM 2020
07:00 R.Ulm - Brescia
09:00 3 Saniye "Özel"
09:30 EuroCup Özetler
10:00 Uefa Avrupa Ligi Geniş Özetler
11:00 F1 Türkiye Özel Yayın "Canlı
12:00 Formula 1 Türkiye Antreman Turları 3 "Canlı"
13:00 Formula 1 Türkiye
15:00 Formula 1Türkiye Sıralama Turları "Canlı"
16:00 F1 Türkiye Özel Yayın "Canlı"
17:00 Formula 1 İtalya Yarışı
19:00 Uefa Uluslar Ligi Geniş Özetler
20:00 Mobil 1 The Grid
20:30 F1 Türkiye Özel Yayın "Canlı"
22:30 Bundesliga Panorama
22:45 Almanya - Ukrayna "Canlı"
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
S Sport’un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
|Kanal İsmi
|S SPORT
|Frekans
|12187
|Polarizasyon
|V-Dikey
|SR
|27500
|FEC
|5/6
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