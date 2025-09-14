Åsa Jungnelius, Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, kuruluşunun 20. yılı kapsamında açılan Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize sergisi çerçevesinde, sanatçı konuşması düzenliyor. 17 Eylül Çarşamba saat 18.30’da Pera Müzesi’nde gerçekleşecek etkinlikte, sanatçı Åsa Jungnelius ve fotoğrafçı Peo Olsson, serginin hayata geçirilmesindeki yolculuklarını küratör Elif Kamışlı moderatörlüğünde sanatseverlerle paylaşacak.

İsveçli sanatçı Åsa Jungnelius’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi olan Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize, sanatçının farklı malzemelerle çıktığı uzun soluklu şiirsel yolculuğu merkeze alıyor. Sergi, dört elementi başlığına taşıyarak doğanın gücüne atıfta bulunurken, her şeyin birbirine bağlı olduğu bir evren fikrine yaslanıyor.

Serginin çerçevesini, Jungnelius’un Nemrut Gölü kıyılarından Kars’taki obsidyen yataklarına ve Denizli’de Şişecam’ın el yapımı cam fabrikasına uzanan yolculukları oluşturuyor. Peo Olsson’un bu süreçte çektiği fotoğraflar hem sanatçının üretim sürecine hem de malzemenin izini sürmeye tanıklık ediyor.

Bu özel konuşma, Jungnelius’un cam ve mermerle ürettiği heykelleri, Şişecam’ın cam ustalarıyla iş birliği içinde sergiye özel üretilen dört yeni eserini ve sanatçının malzemeyle kurduğu ilişkiyi tartışmaya açacak. İngilizce ve üceretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik Pera Müzesi Oditoryumu’nda sanatseverlerle buluşacak.