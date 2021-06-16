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Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'e yanıt 0:00 / 0:00

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, parti yönetimine kongre çağrısı yapmıştı. Çağrıya yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temek Karamollaoğlu, Asiltürk'ün açıklamalarının kendisini bağladığını söyledi ve bu konuyu onunla görüşeceğini belirtti.

"Erbakan Hocamızın mirasını yerine getirmek için gayret gösteriyoruz" diyen Karamollaoğlu, parti içi meselelere kamuoyu önünde konuşmak istemediğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Parti içi meselelerimize kamuoyu önünde girmemekte kararlıyım. O açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar, kendisiyle görüşeceğiz. Saadet Partisi olarak Erbakan Hocamızın mirasını yerine getirmek için gayret gösteriyoruz."