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Saat 19.19'da tüm Türkiye İstiklal Marşı için balkonlarda

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da Türkiye genelinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak bayram coşkusunu yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, saat 19.19'da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inledi

İstiklal Marşı
HABERTURK.COM

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu balkonlara taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı, "Saat 19.19'da statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz.'' çağrısının ardından Türk bayraklarıyla donatılan balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, saat 19.19'da bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerindeki bayrakları sallayan vatandaşlardan bazıları, alkışlar eşliğinde marşlar seslendirdi.

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Türkiye 19.19'da tek ses tek nefes - Haberi Paylaş

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Saat 19.19'da tüm Türkiye İstiklal Marşı için balkonlarda

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da tüm stadyumların ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacağını belirterek, vatandaşları evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

TÜM STATLARDA İSTİKLAL MARŞI ÇALINDI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inlerken, kulüpler de bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

SAVAŞ GEMİLERİNDE İSTİKLAL MARŞI COŞKUSU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri gemilerin personelleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Çanakkale'de Kordon Boyu'na demirli F-245 borda numaralı "TCG Oruçreis" gemisinin personelleri İstiklal Marşı'nı saat 19.19'da hep bir ağızdan söyledi.

Bartın'da Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığında demirleyen TCG Mızrak Hücumbotu'ndaki askeri personel saat 19.19'da bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı seslendirdi. 6 bin nüfuslu ilçe merkezinde her yerden duyulan İstiklal Marşı'na evlerinin balkonlarından vatandaşlar da eşlik etti. Işıklandırılan hücumbota dev Türk bayrağı asıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında limanda demirli bulunan TCG Kılıç Hücumbotu'ndaki askeri personel, saat 19.19'da bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

MİLLİ SPORCULAR İSTİKLAL MARŞI'NI SESLENDİRDİ

Ay-yıldızlı forma giyinen milli sporcular, açık ve kapalı tenis kortlarında iki grup halinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında maske takarak ve sosyal mesafeyi gözeterek birlikte İstiklal Marşı'nı okudular.

BANDIRMA VAPURU ÖNÜNDE İSTİKLAL MARŞI

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da Bandırma Vapuru önünde İstiklal Marşı okundu.

Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere geldiği Samsun'da Milli Mücadele'nin 101. yılı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kutlanıyor.

Bandırma Vapuru önündeki kutlamada saat 19.19'da saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Milli sporcuların da katıldığı etkinlikte keman sanatçısı Canan Anderson, Bandırma Vapuru önünde solo konser verdi.

Kutlamaya Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri katıldı.

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