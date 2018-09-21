"Saatler geri alınacak mı?" sorusu vatandaşlar tarafından son zamanlarda oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama ile birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek için yaz saati uygulamasının başlatılacağı açıklanmış ve bu uygulama kış aylarının akşam saatlerinde havanın erken kararması gerekçesiyle vatandaşlar tarafından eleştirilere neden olmuştu.

2018 SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yaz saati uygulamasının sürekli devam edilmeye başlanmıştı. Yaz saati uygulaması devam edilmesi, kışın akşam vakitlerinde havanın erken kararması nedeniyle kamuoyunda eleştirilmişti. Enerji Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre yaz saati uygulamasının kalıcı olması yüzde 1.95 tasarruf sağlandığı vurgulanmış, 2017 yılında da yaz saati uygulamasına devam edileceği açıklanmıştı.

23 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede yaz saati uygulamasının 2017 yılında da devam edeceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren geçileceği açıklandı. Yayımlanan kararda 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırıldığı da vurgulandı.

Buna göre kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 tarihinde geçilecek.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.

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