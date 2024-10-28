Saatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Türkiye'de kış saati uygulamasına geçildi mi?
Avrupa'nın büyük bir kısmında 26 Ekim Cumartesi'yi 27 Ekim Pazar'a bağlayan gece yaz saati uygulaması sona erdi ve saatler geri alındı. Kış saati uygulamasının başlamasıyla saatler 1 saat geri alındı. Türkiye'nin ise kış saati uygulamasına geçip geçmediği merak ediliyor. Bu noktada evdeki saatler veya telefon saatlerine bakılıyor. Peki Saatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Türkiye'de kış saati uygulamasına geçildi mi?
Saatlerin geri alınıp alınmadığı merak ediliyor. Türkiye'de saatler geri alınıp alınmadığı merak edilirken Avrupa ülkelerinde kış saati uygulamasına geçildi. İnternete entegre olan bazı teknolojik ürünlerde de saatler otomatik olarak geri alındı. Peki Saatler geri alındı mı, şu an saat kaç? 28 Ekim Türkiye’de kış saati uygulamasına geçildi mi, saatler 1 saat geri alınacak mı?
TÜRKİYE'DE SAAT ŞU AN KAÇ?
Türkiye'de saatler geri alınmadı, ancak Avrupa ülkelerinde kış saati uygulamasına geçildi. İnternete entegre olan bazı teknolojik ürünlerde de saatler otomatik olarak geri alındı.
TELEFONLAR VE DİJİTAL SAATLER OTOMATİK OLARAK AYARLANDI
Avrupa'da kış saati uygulamasının başlamasıyla Sabaha karşı saat 03:00'de saatler bir saat, yani 02:00'ye geri alındı. Telefonlar ve dijital saatler otomatik olarak ayarlandı. Mekanik saatleri olanlar ise saatini bir saat geriye ayarlamak zorunda kaldı.
TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Türkiye güneşten daha fazla faydalanabilmek için sabit Yaz saati uygulamasını sürdürüyor. Türkiye'de yaz saati uygulamasının sona ermesine ilişkin şu an bir karar bulunmuyor.
SAAT FARKI ARTACAK
Avrupa'nın kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıktı.