TÜRKİYE'DE SAAT ŞU AN KAÇ?

Türkiye'de saatler geri alınmadı, ancak Avrupa ülkelerinde kış saati uygulamasına geçildi. İnternete entegre olan bazı teknolojik ürünlerde de saatler otomatik olarak geri alındı.

TELEFONLAR VE DİJİTAL SAATLER OTOMATİK OLARAK AYARLANDI

Avrupa'da kış saati uygulamasının başlamasıyla Sabaha karşı saat 03:00'de saatler bir saat, yani 02:00'ye geri alındı. Telefonlar ve dijital saatler otomatik olarak ayarlandı. Mekanik saatleri olanlar ise saatini bir saat geriye ayarlamak zorunda kaldı.