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'Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün prömiyeri gerçekleşti

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çağının çok ötesinde yazılmış eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’; prodüksiyonu, Serkan Keskin’in oyunculuk şöleni, Serdar Biliş’in uyarlaması ve yönetmenliğiyle seyirciyle buluştu

'Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün prömiyeri gerçekleşti - Magazin haberleri
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Doğu ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın zamansız eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, Serdar Biliş’in yönetmenliğinde prömiyerini gerçekleştirdi.

Sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile sanatseverlerle buluşan oyunda onlarca surete tek başına bürünen Serkan Keskin, performansıyla beğeni topladı.

Serdar Biliş’in uyarlayıp, yönettiği ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün müziklerinde Tuluğ Tırpan imzası yer alıyor. Tiyatro ve sinema arasında hibrid bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını ise Gamze Kuş üstleniyor.

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