Sabah Namazı kılınışı! Erkek ve kadın Sabah Namazı nasıl kılınır, kaç rekat hangi dualar ve sureler okunur?

Ayrıca sabah namazı insanın gün boyunca korunmasını sağlayan bir kalkan gibi kabul edilir. Bu namazı düzenli kılan bir kişi Allah’ın koruması altına girer. Sabah namazı kılmak dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmanın yollarından biridir ve bir kişinin bu namazı kaçırması onu büyük bir kayıptan alıkoyar. Bu namaz aynı zamanda manevi temizlenme ve iç huzur bulma adına da çok değerlidir.

SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?

Sabah namazı İslam'ın günlük farz namazlarından biri olup toplamda iki rekâttan oluşur. Sabah namazı gece namazlarını takip eden ve güneşin doğmasına yakın vakitte kılınan ilk namazdır. Bu namaz hem erkekler hem de kadınlar için aynı şekilde kılınır ve bu nedenle bir dini görev olarak kabul edilir. Sabah namazının özelliği diğer farz namazlara göre daha fazla dikkat ve huzur gerektirmesidir. Çünkü bu namaz günün erken saatlerinde kılınır ve İslam’da sabah vakti imanla uyanma ve Allah’a yönelme vaktidir.

REKLAM

ERKEK VE KADIN SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah namazı İslam'da günlük farz namazlardan biridir. Erkekler ve kadınlar için namazın kılınışı esas itibariyle aynıdır ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalarda farklar olabilir. Aşağıda sabah namazının kılınışı hem erkekler hem de kadınlar için anlatılacaktır.

Namazın Vakti

Sabah namazı güneşin doğmadan önceki vaktinde kılınır.

Sabah namazı için son vakit güneşin doğmaya başladığı andır. Bu yüzden sabah namazının vaktini kaçırmamak için erken kalkmak önemlidir.

Abdest Almak

Sabah namazını kılmadan önce abdest alınması gerekir.

Eğer abdestli değilseniz uygun bir yerde abdest almanız gereklidir. Abdestin doğru alınması namazın geçerliliği için zorunludur.

Niyet Etmek

Namaza başlamadan önce niyet edilir. Bu dil ile yapılabileceği gibi kalben de yapılabilir. Niyetinizi şu şekilde yapabilirsiniz:

“Allah rızası için sabah namazını kılmaya niyet ettim.”

REKLAM Başlangıç Tekbiri (Allahu Ekber) Namaza başlarken eller kaldırılır ve “Allahu Ekber” denir. Eller kulak hizasına kadar kaldırılır. Erkekler için bu hareket biraz daha belirgin olabilirken kadınlar daha hafif bir şekilde ellerini kaldırabilirler. Fatiha ve Sure Okunması Sabah namazında ilk rekâtta Fatiha suresi okunur ve ardından başka bir sure okunur. İkinci rekâtta da Fatiha suresi okunur fakat ikinci rekâtta kısa bir sure okunur. Rüku Fatiha ve sure okunduktan sonra rükûya gidilir. Rükûya varırken “Allahu Ekber” denir ve dizler bükülür eller dizlere konur. Erkekler rükûda sırtlarını düz tutarak başlarını hafifçe eğebilirler. Kadınlar ise rükûda sırtlarının düz olması ve başlarının vücutlarıyla aynı hizada olması gerekir. Eller kadınlarda vücuda daha yakın olur. Rüku sırasında şu şekilde dua edilir: “Sübhâne rabbiyel azîm.” (Üç defa söylenir.) REKLAM Kalkış (Rükûdan Kalkma) Rükûdan kalkarken “Semi’Allahu limen hamideh Rabbena lekel hamd” denir. Kalkarken eller tekrar kaldırılabilir (erkekler için bu belirgin olabilir kadınlar için daha hafif olabilir). Secde Rükûdan sonra secdeye gidilir. Secdede alın burun eller dizler ve ayak parmakları yere değmelidir. Erkekler secdede kollarını vücuttan uzağa açabilirler fakat kadınlar kollarını yanlarında tutar ve karnına yakın tutarak secde ederler. Secde sırasında şu dua okunur: “Sübhâne rabbiyel alâ.” (Üç defa söylenebilir.) Secdeden Kalkış Secdeden kalkarken “Allahu Ekber” denir ve oturma pozisyonuna geçilir. Bu oturuşta erkekler ve kadınlar için temel fark kadınların bacaklarını daha kapalı tutarak oturmasıdır. İkinci Secde Aynı şekilde ikinci secde yapılır. İkinci secdede de aynı dua okunur. İkinci Rekât REKLAM İlk rekât bitmiş olur. Şimdi ikinci rekâta geçilir. İkinci rekâtta da aynı şekilde Fatiha ve kısa bir sure okunur.