Sabah uyanır uyanmaz su içerseniz bakın ne oluyor…
Sabah uyandığınızda ilk yaptığınız şey nedir? Bazıları dişlerini fırçalamak için acele ederken, diğerleri kahvaltı için doğruca mutfağa koşabilir. Rutininiz ne olursa olsun, uyanır uyanmaz bir bardak suya uzanmak size fayda sağlayabilir.
İster kilo vermek, ister cildinizi iyileştirmek veya zihinsel berraklığı artırmak istiyor olun, güne bir bardak su ile başlamak harika bir başlangıç noktasıdır. Ayrıca sabahları biraz su içmek canlandırıcıdır.
Geceleri yatağınızın yanına bir bardak su veya su şişesi koymak, bu işi sabah için hızlı ve kolay hale getirebilir. İster tamamını iç, ister birkaç yudum al, uyandıktan hemen sonra su içmek iyi hissettirir ve sağlığa pek çok faydası vardır. Güne harika bir notla başlamanıza yardımcı olabilecek, benimsenmesi basit bir alışkanlıktır.
HİDRASYON VE VÜCUT
WebMd'ye göre uyandıktan hemen sonrası su içmek için ideal bir zaman. Bu basit eylem, herhangi bir su alımı olmadan geçen uzun bir geceden sonra vücudunuzu yeniden nemlendirir. İnsan vücudunun kabaca yüzde 60'ı sudan oluşur. Bu da temel işleyiş için gerekli olduğu anlamına gelir.
Vücut ısısının düzenlenmesinden besinlerin taşınmasına kadar her şey suya bağlıdır. Sabahları su içmek, hidrasyona başlamanın ve her şeyin yolunda gitmesini sağlamanın bir yoludur.
Sabahları su içmek, özellikle soğuksa metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olabilir. Hekim, bilim insanı ve New York Times çok satan yazar William Li, Real Simple'a soğuk su içmenin vücuda soğukla aktive olan termojenezi başlatmak için bir sinyal gönderdiğini söyledi. "Bu, vücudunuzun metabolizmanızı yaklaşık bir saat boyunca yüzde 30'a varan oranlarda çalıştırarak suyu ısıttığı anlamına gelir."
Ayrıca, içme suyu kalori alımını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu sadece kahvaltıdan önce değil, her yemekten önce su içmek için de geçerlidir.
Bir PubMed araştırması, daha fazla su içenlerin şekerli bir içeceğe ulaşmaya daha az eğilimli olduklarını ve meyve ve sebze yeme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. İçme suyu sizi mutlaka bir sağlık makinesine dönüştürmez, ancak daha sağlıklı kararlar almanıza yardımcı olabilir.
İYİ GÖRÜN, İYİ HİSSET
Sabahları ve gün boyunca su içmek ve bunu her gün yapmak sivilceleri, kırışıklıkları ve ince çizgileri önlemeye yardımcı olabilir; zihinsel berraklığınızı da geliştirebilir. Cildiniz nispeten büyük miktarda sudan oluştuğundan, daha sağlıklı bir cilde sahip olmak için onu nemli tutmak önemlidir.
Dermatolog Kenneth Ellner, nemlendirmenin cildinize mükemmel bir görünüm vermede önemli bir rol oynadığını söyledi.
Ayrıca, bir kez nemlendirildiğinde, fazla suyun böbrekleriniz tarafından dışarı atıldığını, bu nedenle çok miktarda su içmenin, cildinizi uygun şekilde nemlendirdiğinizde olduğundan daha fazla iyileştirmeyeceğini belirtti. Ellner, nemlendirici eklemenin cilt nemini bir sonraki seviyeye taşımaya yardımcı olabileceğini açıkladı.
Cilt bakımında yararlı bir adım olmasının yanı sıra, sabah hidrasyonu zihinsel berraklığı artırabilir. Başka bir PubMed çalışmasına göre, yüzde 2 gibi az bir susuzluk, odaklanma ve hafıza gibi kısa süreli bilişsel işlevleri bozabilir.
Yoğun bir iş gününüz, sınavınız veya tüm dikkatinizi gerektiren herhangi bir göreviniz varsa, doğru sıvı alımı zihninizin keskin ve odaklanmış kalmasına yardımcı olabilir.