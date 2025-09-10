Habertürk
Habertürk
        Sabahın erken saatlerinde baş ağrısı, nefes kesilmesi... Yüksek tansiyonun fark edilmeyen belirtileri!

        Sabahın erken saatlerinde baş ağrısı, merdiven çıkarken nefes nefese kalma ya da durduk yere gelişen burun kanamaları… Çoğu kişi bu belirtileri sıradan yorgunluk veya stresle ilişkilendiriyor. Oysa uzmanlara göre bunlar, yüksek tansiyonun göz ardı edilmemesi gereken işaretleri olabilir!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 08:30 Güncelleme: 10.09.2025 - 08:30
        1

        Hipertansiyon, genellikle hiçbir belirti göstermeden ilerlediği için “sessiz katil” olarak biliniyor. Ancak aslında vücudumuz zaman zaman küçük sinyaller veriyor. Sabah uyanıldığında yaşanan baş ağrılarından düzensiz kalp atışlarına kadar birçok belirti, yüksek tansiyonun habercisi olabilir...

        2

        YÜKSEK TANSİYONUN SESSİZ TEHLİKESİ

        Hipertansiyon, çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen ve bu nedenle “sessiz katil” olarak adlandırılan ciddi bir sağlık sorunudur. Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen bu durum, fark edilmediğinde kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi hayati riskler doğurabilir. Ancak uzmanlar, bazı küçük işaretlerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

        3

        SABAH BAŞ AĞRILARI

        Yüksek tansiyonun gözden kaçan belirtilerinden biri sabah erken saatlerde yaşanan baş ağrılarıdır. Özellikle ense kökünde ve şakaklarda hissedilen bu ağrılar, uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Her baş ağrısı hipertansiyon kaynaklı olmasa da, sık tekrar eden sabah ağrıları mutlaka kontrol edilmelidir.

        4

        NEFES DARLIĞI VE YORGUNLUK

        Basit eforlarda dahi nefes nefese kalmak ve sürekli yorgun hissetmek, çoğu zaman önemsenmez. Oysa bu durum kalp üzerindeki baskının artmasından ve tansiyonun kontrolsüz yükselmesinden kaynaklanabilir. Uzun vadede kalp kaslarını zayıflatan hipertansiyon, kişinin günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürür.

        5

        BURUN KANAMALARI VE GÖRME BOZUKLUKLARI

        Ani burun kanamaları, gözlerde bulanık ya da çift görme gibi belirtiler de yüksek tansiyonun habercisi olabilir. Kan damarlarındaki basıncın artmasıyla ortaya çıkan bu sorunlar, özellikle aniden gelişiyorsa dikkate alınmalıdır. Göz sağlığı uzmanları, rutin kontrollerin hipertansiyonun erken tespitinde kritik rol oynadığını belirtiyor.

        6

        DÜZENSİZ KALP ATIŞLARI

        Hipertansiyon kalbi zorladığı için ritim bozuklukları sıkça görülür. Çarpıntı, düzensiz kalp atışları ya da göğüs bölgesinde sıkışma hissi, tansiyonun kontrol altına alınması gerektiğine işaret eder. Bu belirtiler ihmal edilirse, ileride kalp krizi riskini artırabilir.

        7

        ÖNLEM VE KONTROL

        Hipertansiyonla mücadelede en etkili yöntem, düzenli tansiyon ölçümleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıdır. Tuz tüketiminin azaltılması, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve stresten uzak durmak, tansiyon değerlerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Erken fark edilen hipertansiyon, tedaviyle büyük oranda kontrol edilebilir.

