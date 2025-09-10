Sabahın erken saatlerinde baş ağrısı, nefes kesilmesi... Yüksek tansiyonun fark edilmeyen belirtileri!

YÜKSEK TANSİYONUN SESSİZ TEHLİKESİ

Hipertansiyon, çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen ve bu nedenle “sessiz katil” olarak adlandırılan ciddi bir sağlık sorunudur. Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen bu durum, fark edilmediğinde kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi hayati riskler doğurabilir. Ancak uzmanlar, bazı küçük işaretlerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.