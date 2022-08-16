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Haberler Televizyon Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon ne zaman başlıyor? Seda Sayan'ın programı final mi yaptı?
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Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezona ne zaman başlıyor?

Ekranların sevilen programı Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın ne zaman başlayacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haziran ayında sezon finali yapan Sabahın Sultanı Seda Sayan programının ekranlara ne zaman döneceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezona ne zaman başlıyor? İşte haberimizin detayları...

Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon ne zaman başlıyor? Seda Sayan'ın programı final mi yaptı?

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın sunuculuğnda hafta içi her gün yayınlanan sabah kuşağı programının hangi gün başlayacağı merak konusu oldu. Sabahın Sultanı Seda Sayan programının ekranlara tekrar ne zaman döneceği gündemdeki konular arasında yer alıyor. Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan tekrar başlıyor mu yoksa final mi yaptı? İşte haberimizin ayrıntıları...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star TV'de izleyicisi ile buluşacak olan Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın 29 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yayınlanması bekleniyor.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de İstanbul, Eyüpsultan'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Assolist Cemal Coşar ile bir dönem şan çalıştı. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi. 2014 yılında Ankaralı Turgut'a hakaret nedeniyle 5 yıl denetimli serbestlik ve 6 bin lira adli para cezası aldı. 24 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

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