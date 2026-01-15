Şaban ayı ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet dini günler takvimine göre Şaban ayı başlangıç tarihi
Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. Ramazan ayına hazırlık niteliği taşıyan bu mübarek ay, Müslümanlar için tövbe ve manevi arınma zamanı olarak idrak ediliyor. Peki, 2026 Diyanet dini günler takvimine göre Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor, faziletleri neler? İşte tüm detaylar haberimizde...
Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının tarihi araştırılıyor. Ramazan ayının habercisi olarak bilinen bu ayda Berat Kandili idrak ediliyor. Müslümanların oruç, ibadet ve nefis terbiyesiyle Ramazan’a daha bilinçli girdiği Şaban ayı başlangıcı, Diyanet takvimi ile belli oldu. Bu kapsamda “2026 Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ve faziletleri neler, Berat Kandili hangi güne denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
2026 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet dini günler takvimine göre Şaban ayı 20 Ocak 2026 Salı günü başlayacak.
ŞABAN AYINDA YAPILABİLECEK İBADETLER
Şaban ayı, Ramazan’a manevi hazırlık yapılan mübarek bir aydır. Bu ayda yapılabilecek başlıca ibadetler şunlardır:
Oruç tutmak: Peygamber Efendimiz (s.a.v), Ramazan dışında en çok Şaban ayında oruç tutmuştur. Gücü yetenler nafile oruç tutarak bu ayı değerlendirebilir.
Namaz kılmak: Farz namazlara özen göstermek, nafile ve kaza namazları kılmak bu ayda çok faziletlidir. Özellikle gece namazı (teheccüd) tavsiye edilir.
Dua ve tövbe etmek: Bol bol dua etmek, günahlardan dolayı Allah’tan af dilemek Şaban ayının en önemli ibadetlerindendir.
Kur’an-ı Kerim okumak: Kur’an okumaya ağırlık vererek Ramazan’a hazırlık yapılabilir. Anlamını okuyup tefekkür etmek de büyük sevaptır.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Şaban ayının 15. gecesi olan ve "günahlardan arınma, beraat etme" anlamına gelen Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
ŞABAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Şaban ayını önemli yapan özelliklerden biri, üç ayların ikincisi olmasıdır. Şaban ayının önemli bir hususiyeti de, Beraat gecesinin bu ayın on beşinci gecesine tesadüf etmesidir. Beraat gecesi, meleklerin inmesi, duaların kabul olunması, duaların geri çevrilmemesi gibi birçok fazilete sahip olduğu için, bulunduğu ayı da değerli kılmıştır.
Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde; “Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!” buyurdu.
Bir başka hadislerinde ise; “Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve anababaya asî olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar” buyurdu.
Peygamber Efendimiz, bu ayda mümkün olduğu kadar oruç tutardı. Hz. Âişe, O'nun bu davranışını şu sözleriyle ifade eder: "Rasûlüllah'ın (s.a.s) Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim."
Şaban ayı, İslam tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önemlidir. Bunlar arasında, hicretin 2. yılına rastlayan Şaban ayı ortalarında nâzil olan Bakara 144. âyetle kıblenin Mescid-i Aksâ'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi ve diğer bir âyetle de Ramazan orucunun farz kılınması ile ilgili Bakara Suresinin 183-184. ayetleri sayılabilir.