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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı, 8 şirketiyle CDP Küresel Liderler listesinde - İş-Yaşam Haberleri

        Sabancı, 8 şirketiyle CDP Küresel Liderler listesinde

        Dünyanın önde gelen çevresel raporlama platformunu yöneten, kâr amacı gütmeyen ve küresel bir kuruluş olan Carbon Disclosure Project (CDP), 2024 yılı Küresel Liderler listesini yayımladı. Sürdürülebilir yaşama hizmet etmeyi, Topluluk Vaadi'nin merkezine koyan Sabancı, listede 8 şirketiyle yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki öncü konumunu bir kez daha ortaya koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:07
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        Sabancı, 8 şirketiyle CDP Küresel Liderler listesinde
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        Sabancı Holding'in yanı sıra, CDP'ye raporlama yapan diğer 10 Topluluk şirketi arasında yer alan Akbank, Brisa, Carrefoursa, Çimsa, Enerjisa Enerji, Kordsa ve Teknosa listede Türk iş dünyasını temsil etti.

        Geçtiğimiz yıl, Küresel Liderler listesinde 5 şirketi bulunan Sabancı Topluluğu, bu sayıyı 8'e çıkarırken, böylece listede bugüne kadarki en yüksek temsil oranına ulaştı.

        "KÜRESEL LİDERLİKTE YÜZDE 73 İLE TARİHİMİZİN EN YÜKSEK TEMSİL ORANINA ULAŞTIK"

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, sürdürülebilirlik alanındaki kapsayıcı çalışmalarının dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından ödüllendirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarının altını çizerken, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, küresel ölçekte en iyi sürdürülebilirlik uygulamalarını işlerimize entegre ediyoruz. Bizim ölçeğimizdeki bir yatırım holdingi için, böylesine bir adanmışlık şüphesiz birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Ama geldiğimiz noktada, sürdürülebilirlik konusunda kalıcı başarının yolu zorluklara göğüs germekten, kararlılıkla mücadeleden geçiyor. Bu sonuçlar, Sabancı'nın bu alandaki kararlılığın en güçlü göstergesi. Bugün Sabancı Holding ile birlikte, CDP'ye raporlama yapan 11 şirketimizden 8'i Küresel Liderler arasında yer alıyor. Kalan 3 şirketimizden 1'i Türkiye Liderleri listesindeyken, 2'si ise Yönetim seviyesinde temsil ediliyor. Topluluğumuzun yaklaşık yüzde 73'ü küresel liderlik seviyesinde yer alıyor ki bu oran, dünya genelinde bizim ölçeğimizdeki yatırım holdingleri arasında ulaşılması son derece güç bir seviye. Bu aynı zamanda, Sabancı tarihinde de ulaştığımız en yüksek temsil oranı. Topluluk Vaadimizin merkezinde yer alan sürdürülebilirliği böylesine içten sahiplenen tüm şirketlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

        Sabancı Topluluğu şirketleri CDP Küresel Liderler listesinde yer alarak, sürdürülebilirlik stratejisi, iklim değişikliği ve su güvenliği gibi alanlarda attığı somut adımlarla, yüksek performansı ve şeffaflık anlayışıyla dünya çapında 20 binden fazla şirket arasında öne çıkıyor.

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