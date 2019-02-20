Sabriye Şengül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasına katılacağı kesin olan Sabriye Şengül, "Survivor'a gitmem benim sürpriz oldu. Parkurlarda elimden gelen rekabeti göstereceğim!" dedi.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Sabriye Şengül, 2006 yılında boksla tanıştı. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor."