Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sabriye Şengül kimdir? Şabriye Şengül kaç yaşında, nereli? Sabriye Şengül üzen haberi duyurdu

        Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini derinden etkiledi. Survivor ile geniş kitleler tarafından tanınan başarılı sporcu, yaşadığı acı kaybı sevenleriyle paylaşırken, kısa sürede binlerce destek mesajı aldı. Güçlü duruşuyla bilinen Şengül'ün bu kez hüznünü açıkça dile getirmesi, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kick boks ve karma dövüş sporlarındaki başarılarının ardından Survivor ile adını milyonlara duyuran Sabriye Şengül, bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı samimi açıklamayla acı gününü paylaşan ünlü sporcu, takipçilerinden yoğun destek gördü. Şengül’ün duygusal sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sevenlerini derinden etkiledi. İşte bilgiler...

        2

        VEFATI DUYURDU

        "Amcamın vefat haberini bugün derin bir üzüntüyle aldım. Yurt dışında olduğum için cenazesine katılamayacak olmak acımı daha da artırıyor. Mekânı cennet, ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun. Arayan, mesaj atan, baş sağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim. Tek tek dönüş yapamadım, hakkınızı helal edin. Desteğiniz ve dualarınız için Allah razı olsun."

        3

        SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

        12 Kasım 1988 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Sabriye Şengül, spor yolculuğuna lise yıllarında hentbol ile adım attı. Ancak içindeki dövüş ruhunu keşfetmesi uzun sürmedi. 2006 yılından itibaren boks branşına yönelen Şengül, bu alanda profesyonelleşerek adını duyurmaya başladı.

        Sabriye Şengül’ün kariyerindeki en büyük kırılma noktaları, uluslararası arenada kazandığı kemerlerle geldi:

        2016: Belçikalı rakibi Vanessa De Waelle’yi mağlup ederek WKU Dünya Şampiyonu oldu.

        2018: ISKA kemer maçında Christin Fedller’i devirerek ikinci kez dünya şampiyonluğu sevincini yaşadı. Şengül, dünyanın en prestijli MMA organizasyonlarından biri olan Bellator’a çıkan ilk Türk kadın dövüşçü olarak kayıtlara geçti.

        2017 yılında katıldığı Survivor yarışması, Sabriye Şengül’ün adını spor sayfalarından çıkarıp tüm Türkiye’nin tanıdığı bir simaya dönüştürdü. Yarışmadaki mücadeleci yapısı ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Şengül, bu popülerliğini profesyonel spor kariyerini sürdürerek taçlandırdı.

