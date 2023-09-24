Saç derisini iyileştiriyor, saçlara parlaklık ve canlılık vererek baş ağrısını gideriyor!

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Seyreltilmiş lavanta yağının doğrudan ve uzun süreli kullanımı faydalı olsa da onu seyreltilmiş biçimde günlük saç ürünlerinize eklemek de bazı avantajlara sahiptir. WebMD'nin işaret ettiği gibi, düzenli lavanta yağı "saçları derinlemesine nemlendirir, parlak tutar ve kepek kontrolüne yardımcı olur." Lavanta yağı, nemlendirici bir bileşen olarak hareket ederek favori ürünlerinize ekstra çekicilik katabilir ve saçınızın sağlığını bir üst seviyeye taşıyabilir.

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SAÇ MASKESİ OLARAK UYGULAYIN Saçınıza lavanta yağı eklemek çok fazla iş gibi görünüyorsa, bunu mevcut haftalık saç rutininize dahil edebilirsiniz. Her ne kadar günlük ürünlerinize ekleyerek sonuçları daha çabuk görseniz de, bunu mükemmel bir kişisel bakım rutini sağlayan rahatlatıcı bir saç maskesine de dönüştürebilirsiniz. Esther Olu, ürünü seyreltmek için birkaç damla lavanta yağını jojoba veya üzüm çekirdeği yağı gibi bir taşıyıcı yağla karıştırmanızı önerir.