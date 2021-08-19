MasterChef yarışmasında 18 Ağustos Çarşamba akşamı sac tava pişirilmesi "Sac tava nasıl yapılır, malzemeleri neler?" sorusunu gündeme getirdi. İşte Diyarbakır mutfağının nam salmış yemeklerinden sac tava tarifi

SAC TAVA MALZEMELERİ

400 gram kuşbaşı dana eti

50 gram kuyruk yağı (arzuya göre)

4 adet domates (kabuğu soyulmuş, küp doğranmış)

4 adet sivri biber(doğranmış)

1 adet kuru soğan(yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

SAC TAVA YAPILIŞI

Sac tavayı ocakta ısıtın. Sıvı yağ ile birlikte soğanları yumuşayana kadar kavurun.

Sivri biberleri de ekleyip kavurmaya devam edin. 2 dakika kavurduktan sonra kuşbaşı etleri ve arzuya göre kuyruk yağını da ekleyip, etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.

Etler suyunu salıp çektikten sonra sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kekiği de ekleyip 3 dakika kadar bu şekilde kavurun ve ardında kabukları soyulup, küp doğranmış domatesleri ekleyin.

Orta ateşte 5 dakika domateslerin pişmesini sağladıktan sonra, kısık ateşte de yaklaşık 10 dakika kadar pişirmeye bırakın ve ocaktan aldıktan sonra sıcak olacak şekilde servis edin. Sevdiklerinizle afiyetle yiyin.

SAC TAVA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tarifte kuzu veya dana kuşbaşı kullanabilirsiniz. Etlerin büyüklüğü orta boyutlarda olmalıdır.

Domateslerin mutlaka kabuklarını soyun ve doğrayın.

İsteğe göre kırmızıbiber ve yeşilbiber ekleyebilirsiniz.

Sac tava yerine yapışmaz tava da kullanabilirsiniz.