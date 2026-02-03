Saça kına sürmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken saça kına sürmek orucu bozar mı?

Dikkat edilmesi gereken nokta uygulama sırasında ağız ya da burun yoluyla bir maddenin yutulmamasıdır. Oruç kişisel bakım ve temizlikten uzak durmayı gerektirmez. Asıl olan sakınma bilincinin korunmasıdır.

SAÇA KINA SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Saça kına sürmek orucu bozmaz. Oruç sahurdan iftara kadar yeme içme ve cinsel yakınlıktan bilinçli biçimde uzak durmayı esas alır ve saç ya da deri üzerine dıştan uygulanan maddeler bu kapsamda değerlendirilmez. Diyanet açıklamalarında cilt yüzeyinde kalan ve bedene besleyici nitelikte giriş oluşturmayan uygulamaların oruca zarar vermediği belirtilir. Kına saç telinde ve saç derisinde kalan bir maddedir ve ağız ya da burun yoluyla mideye ulaşma durumu oluşturmaz. Bu sebeple oruçlu kimse gün içinde saçına kına yakabilir ve ibadetin geçerliliği etkilenmez. Kınanın renk verici ya da bakım amaçlı olması hükmü değiştirmez. Burada belirleyici olan maddenin bedene giriş yolu ve yutulma ihtimalidir. Saça sürülen kına bu şartları taşımadığı için oruca engel sayılmaz. Oruç temizlikten ya da kişisel bakımdan uzak durmayı gerektirmez. Asıl ölçü sakınma bilincinin korunmasıdır.

REKLAM ORUÇLUYKEN SAÇ BOYANIR MI? Oruçluyken saç boyamak orucu bozmaz. Oruç imsak vaktinden iftara kadar yeme içme ve cinsel yakınlıktan bilinçli biçimde uzak durmayı esas alır ve saç üzerine dıştan uygulanan işlemler bu kapsamda değerlendirilmez. Deri ya da saç yüzeyinde kalan maddelerin oruca zarar vermediği ifade edilir. Saç boyası ağız ya da burun yoluyla bedene girmez ve mideye ulaşma durumu oluşturmaz. Bu sebeple oruçlu kimse gün içinde saçını boyayabilir ve ibadetin geçerliliği etkilenmez. Boya işlemi sırasında suyla temas edilmesi de hükmü değiştirmez. Burada dikkat edilmesi gereken tek husus ağız ve burun yoluyla su ya da kimyasal bir maddenin yutulmamasıdır. İrade dışı gerçekleşmeyen bir yutma durumu bulunmadıkça oruç geçerliliğini korur. Oruç kişisel bakımdan uzak durmayı gerektirmez. Temel ölçü sakınma bilincidir ve bu bilinç saç boyama sırasında da muhafaza edildiğinde oruç açısından bir sakınca ortaya çıkmaz. REKLAM ORUÇLUYKEN ELE KINA YAKMAK ORUCU BOZAR MI? Oruçluyken ele kına yakmak orucu bozmaz. Oruç imsak vaktinden iftara kadar yeme içme ve cinsel yakınlıktan bilinçli biçimde uzak durmayı esas alır. El üzerine sürülen kına dıştan uygulanan bir maddedir ve ağız ya da burun yoluyla mideye ulaşma durumu oluşturmaz. Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarında deri yüzeyinde kalan ve bedene giriş sağlamayan uygulamaların oruca zarar vermediği ifade edilir. Kına el derisinde kalır ve emilerek besleyici bir etki meydana getirmez. Bu sebeple oruçlu kimse gün içinde ellerine kına yakabilir ve ibadetin geçerliliği etkilenmez. Kınanın süs ya da gelenek amacıyla kullanılması hükmü değiştirmez. Burada belirleyici olan maddenin vücuda giriş yolu ve yutulma ihtimalidir. Ele yakılan kına bu şartları taşımadığı için oruca engel sayılmaz. Oruç kişisel bakım ve temizlik uygulamalarından uzak durmayı gerektirmez. Asıl ölçü sakınma bilincinin korunmasıdır. Bu bilinç muhafaza edildiğinde ele kına yakmak oruca zarar vermez ve ibadet geçerli kabul edilir.

REKLAM MEZHEPLERE GÖRE FARKI NELER Saça kına yakma konusunda mezhepler arasında temel hüküm bakımından ciddi bir ayrılık bulunmaz. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde ortak kabul saç ve sakala kına yakmanın caiz olduğu yönündedir. Bu uygulama süs ve temizlik kapsamında değerlendirilir ve ibadetlere engel kabul edilmez. Mezhepler arasındaki fark daha çok niyet ve kullanım alanı üzerinde ortaya çıkar. Erkekler açısından bakıldığında sakal ve saçtaki beyazları kapatmak amacıyla kına kullanımı caiz görülür. Siyah boya konusu bazı mezheplerde farklı ele alınır fakat kına bu kapsamda değerlendirilmez. Kadınlar açısından ise süslenme hükmü ön plana çıkar. Ev ortamında ya da eşe yönelik süslenme amacıyla saça kına yakılması bütün mezheplerde caiz kabul edilir. Yabancıların dikkatini çekecek şekilde dışarıda süslenme konusu mezheplerin genel edep anlayışıyla ilişkilendirilir. Oruçla ilgili hükümde ise mezhepler arasında fark bulunmaz. Saça kına yakmak dıştan yapılan bir uygulama kabul edilir ve orucu bozmaz. Mezhepler bu konuda vücuda giriş ölçüsünü esas alır. Saç üzerine sürülen kına ağız ya da burun yoluyla mideye ulaşmadığı için ibadete zarar vermez.