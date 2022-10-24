Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye ise Sacha Boey'in kırmızı kartı damga vurdu.
32. dakika oynanırken Galatasaray 10 kişi kaldı: Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Candeias, Sacha Boey'le girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Genç futbolcu yaptığı açıklamada, kendisine verilen kırmızı kartın doğru olmadığını söyledi. Boey, "Haksız karar... Takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza bu geceki mücadele için çok teşekkür ederim." dedi.
Başarılı oyuncu ayrıca, "Savaş devam edecek!" ifadelerini kullandı.
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