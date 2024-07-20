Saçlarını kestirdiğine pişman olanlar: İşte hızlı uzatmak bu 9 yöntemle mümkün!
Kısa saçlarınızdan sıkıldınız ve hızla uzayan saçlara mı kavuşmak istiyorsunuz? Saçların hızlı uzamasında doğru beslenme, uygun bakım ve bazı diğer yöntemler önem taşır. Peki, hızlı saç uzatmak mümkün mü ve bu süreçte ne yapabilirsiniz? İşte, bazı trikologların önerileriyle saçlarınızın uzama sürecini hızlandıracak 9 etkili yöntem!
Uzun, sağlıklı ve gür saçlar, birçok kişinin isteklerinden biridir. Ancak, saçların hızla uzamasını sağlamak bazen sabır ve doğru yöntemler gerektirir. Neyse ki, saçlarınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olacak etkili yöntem bulunuyor. Haberimizde saç ve saç derisi sağlığına odaklanan uzmanların (trikologlar) bazı saç uzatma tavsiyelerini sizler için derledik. İşte, hızlı saç uzatmaya yarayabilecek yöntemlere dair detaylar...
SAÇLARI HIZLI UZATMAK MÜMKÜN MÜ?
Trikolog Anabel Kingsley, saçı uzatan etkili tedaviler olduğunu aktarıyor ancak sonuçların en az 6 haftada etki ettiğini ekliyor. Saçınızda etki etmediğini düşünme sebebiniz ise aylık saç büyüme oranıyla ilgilidir. Yani saçlar 1 ay içinde yaklaşık 1 santimetre büyüdüğü için ancak 3 aylık bir süreçte belirgin değişimleri fark edebilirsiniz.
1. KALİTELİ UYKU ÇEKMEK
Uzman trikolog Stephen Carson, "Vücudunuzun kendini toparlayıp onarabilmesi için kaliteli uykuya ihtiyacınız var" diyor. Yani, stresli bir yaşam tarzınız varsa adrenalin iyileşmesi için uyku önemlidir.
2. DENGELİ BESLENMEK
Carson ayrıca, "saçın yüzde 97'si proteinden oluşuyor." diyor. Kingsley ise, kahvaltıda ve öğle yemeğinde en az avuç içi büyüklüğünde protein tüketmenin saç uzatmada etkili olacağını düşünüyor. Bu proteinler; balık, yumurta, yağsız et, az yağlı süzme peynir, kinoa ve bakliyatlar olabilir.
3. TAKVİYELER VE VİTAMİNLER ALMAK
Bir kuaför olan Michael Van Clarke, ''ihtiyacınız olan tüm besinleri almakta zorlanıyorsanız takviyeler dengesiz bir rejime sahip olanlara yardımcı olabilir" diyor. Protein, demir, çinko, B12 vitamini, D vitamini, Omega 3 ve biyotin kullanılabilecek takviyelerdir ancak bunları alırken hangisinin eksik olduğunu öğrenmek için bir dermatologtan yardım almakta fayda olabilir.
4. ISIYA KARŞI KORUMAK
Carson, ''şekillendirme aletlerinize bağlıysanız kesinlikle ısı koruyucuları kullanmanız gerekir'' diyor. Kingsley de aynı fikirde ve bazı saç aletlerinin şekeri karamelize edecek kadar ısınabileceğini belirtiyor.
Hasarı azaltmak için kurutma makinenizi yaklaşık 30 santimetre uzakta tutup orta veya düşük ısı ayarını tercih etmeniz gerektiğini söylüyor. Ayrıca, kurumuş saça ısı uygulamanın saç gövdesindeki değerli nemi buharlaştırarak kırılmaya neden olabileceğini ekliyor.
5. DOĞAL İÇERİKLERDEN YARARLANMAK
Doğal olanın mutlaka daha iyi anlamına gelmediğini belirtmekte fayda var ancak bazı içerikler yarar sağlayabilir. Peter Bailey, ''Aloe vera saç derisini rahatlatır ve saç tellerini nemlendirirken sebumu dengeler, zeytinyağı yumuşak ve besleyicidir.'' diyor.
Ayrıca Europe PMC adlı dergide 2015 yılında yayınlanan bir araştırmada, minoksidil adlı saç büyütme tedavisi uygulanan kişilerle biberiye yağı kullanan kişiler karşılaştırıldı ve sonucunda 6 ay sonra, her iki grupta da saç büyümesinde önemli artışlar görüldü ancak biberiye yağıyla tedavi edilen grupta minoksidil grubuna göre daha fazla saç büyümesi olduğu anlaşıldı.
6. SINIRLI BOYAMA İŞLEMİ UYGULAMAK
Saçlarınız boyalı ise bu tipe özel şampuan ve saç kremi kullanmalısınız diyor Carson ve Kingsley ise, "renk randevularınız arasında yeterli süre (tercihen 8 hafta) bırakın, rengi çok erken yaptırırsanız üst üste gelme ve hasara neden olma olasılığı daha yüksektir.'' diyor.
7. SAÇ TARAMA İŞLEMİ
Carson, "Saçlarınız ıslakken en zayıf durumdadır, bunun nedeni suyun bazı bağları ayırmasıdır. Saç kuruduğunda bağlar yeniden oluşur bu yüzden ıslak fırçalarken nazik davranmak önemlidir.'' diyor. Yani, uçlarınızdan dolaşıklıkları açıp yumuşak bir saç fırçası kullanmalısınız.
Ayrıca Kingsley, metal uçlu fırçalardan kaçınmak gerektiğini belirterek bunların şekillendirici ısındığında saça fırçayı götürdüğünüzde çok ısınma eğiliminde olduğundan hem saç derinizi hem de saçınızı yakabileceğini söylüyor.
8. SAÇ DERİSİ İÇİN PEELING
Kingsley, "Saç en iyi sağlıklı bir saç derisi olduğunda uzar." diyor, bu nedenle şampuanlayarak kafa derisindeki kir, ter ve eski cilt hücrelerinden kurtulmak gereklidir.
Ayrıca, "saç derinizi esnek tutmak ve ölü deri hücrelerini çıkarmak için" haftada bir kez saç derisi için peeling maskesi kullanmanın iyi bir fikir olduğunu söylüyor.
9. DÜZENLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK
Kısaltmak saçınızın daha hızlı uzamasını sağlamaz ancak sağlıklı görünmesini sağlayabilir. Kingsley bu durumu "Kırpma, saç uçlarınızın yoğunluğunu iyileştirmenize ve korumanıza yardımcı olabilir." diye açıklıyor. Yani defalarca işlemden geçmiş saç uçları uzamayı engelleyeceğinden uzunluğu korumak istiyorsanız, uçlardan düzeltmeniz gerekebilir.
Kaynak: Europe PMC, Glamour Magazine