Sadakatsiz 12. bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Burak Sergen'in yer aldığı dizi yeni bölümleri ile Çarşamba akşamları diziseverlerle buluşuyor. Son bölümde, Derin, Volkan'ın telefonunda Asya'nın fotoğraflarını görünce çılgına dönüyor. Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz 12. son bölüm özeti...

SADAKATSİZ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.