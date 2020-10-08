"Her şeye rağmen seni seviyorum"

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dün gece Kanal D'de başladı. Aldatılan bir kadının yeniden varoluş öyküsünü anlatan dizinin 2. bölümü fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 1. bölümde neler oldu? Sadakatsiz 2. bölümde neler olacak?

SADAKATSİZ 2. BÖLÜM FRAGMANI

— Kanal D (@KanalD) October 7, 2020

SADAKATSİZ İLK BÖLÜMDE NE OLDU?

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Volkan'ın ihanetini anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeye rağmen Volkan'ı affedeceğini söyler çünkü hala Volkan'ı seviyordur. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.