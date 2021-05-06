Sadakatsiz dizisinin 28. son bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Asya ve Derin’in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin’i köşeye sıkıştırmıştır fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur. Sadakatsiz 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 28. son bölüm

SADAKATSİZ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 29. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya’nın atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan’ı yepyeni bir karar almaya iterken, Asya, Volkan ve Derin’i bir kez daha karşı karşıya getiren gelişme ne olacaktır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.