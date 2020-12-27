Sadakatsiz dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanıyor.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Asya başarılı bir doktordur ve kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek ailesi, onun hayalindeki huzur ve mutluluk dolu bir hayatının herşeyidir. Ta ki, Asya, Volkan’ın atkısında sarı uzun bir saç teli görene dek. Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, Asya'yı bambaşka sonuçlara ulaştırır. Bundan sonra Asya'yı çok zorlu bir yol beklemektedir.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Asya (Cansu Dere): Başarılı bir doktor. Asrın Hastanesi'nde çalışıyor. Volkan ile evli.

Volkan (Caner Cindoruk): Asya ile evli.

Ali (Alp Akar): Asya ve Vokan'ın çocukları.

Bahar (Yeliz Kuvancı): Volkan'ın çocukluk arkadaşı. Mert'le evli.

Derin Güçlü (Melis Sezen): Volkan'la gayrımeşru ilişkisi var.

Derya Samanlı (Özge Özder): Volkan'ın çocukluk arkadaşı, jinekolog doktor.

Mert (Eren Vurdem): Volkan'ın çocukluk arkadaşı. Bahar'la evli.

Turgay Güngör (Kenan Ece): Psikiyatrist. Asrın Hastanesi'nin yeni psikiyatristi.

Haluk Güçlü (Burak Sergen): Derin'in babası, iş insanı.

(Gözde Seda Altuner)

(Olcay Yusufoğlu)

(Nazlı Bulum)

(Emir Taro Tekin)

(Hikmet Körmükçü): Volkan'ın annesi.