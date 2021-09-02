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Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Kanal D dizisi Sadakatsiz yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz'in 2. sezonu için artık nefesler tutuldu. Oyuncu kadrosuna yeni isimlerin de katılacağı Sadakatsiz'in yeni sezonu ile ilgili son durumu bir araya getirdik...

Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Kanal D dizisi Sadakatsiz yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Sadakatsiz 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik...

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Asya, Derin'le konuşmak üzere kapısına dayanıyor. Derin Asya'nın konuşma teklifini kabul ediyor. Gönül ise Derin'in gitmesine karşı çıksa da başarılı olamıyor. Derin ve Asya arabayla uçurumun eşiğinde ölümle karşı karşıya geliyor. Asya ve Derin, uçurumdan yuvarlanıyor!

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sadakatsiz, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Sadakatsiz'in yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

SADAKATSİZ'E YENİ OYUNCU

Medyapım'ın sosyal medya hesabından "Şahane bir haberimiz var" şeklinde yapılan duyuruya göre; 'Sadakatsiz'e flaş bir transfer gerçekleşti.

Geçtiğimiz sezon 'Alev Alev' adlı dizide başrol oynayan başarılı oyuncu Berkay Ateş, ikinci sezonu merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinde rol alacak. Ateş'in hayat vereceği karakter ise henüz açıklanmadı.

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