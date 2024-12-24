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        Sade kek tarifi: Evde pratik ve nefis sade kek nasıl yapılır?

        Sade kek, klasik lezzetlerin vazgeçilmezlerinden biridir. Hem pratik yapımı hem de mis gibi kokusuyla çay saatlerinizi şenlendiren bu tatlı, mutfağınızda her zaman kolayca hazırlayabileceğiniz bir seçenek sunar. İşte sade kek tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 15:51 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:51
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        Sade kek tarifi
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        Sade kek, hafif ve yumuşacık dokusuyla hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde tüketilebilecek bir lezzettir. Temel malzemelerle hazırlanan bu kek, dilerseniz farklı malzemelerle zenginleştirilebilir. Bu tarifte, evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir sade kekin tüm detaylarını bulacaksınız.

        Sade Kek Malzemeleri

        • 3 adet yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı süt
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 2,5 su bardağı un
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilya

        Sade Kek Nasıl Yapılır?

        Sade keke hemen herkesin evinde bulunan temel malzemelerle kolaylıkla hazırlanabilir. İşte evde pratik ve kolay sade kek tarifi:

        • Derin bir karıştırma kabına yumurtaları kırın.
        • Üzerine toz şekeri ekleyin ve mikserle beyazlaşana kadar (yaklaşık 3-4 dakika) çırpın. Bu işlem kekin kabarmasını sağlar.
        • Çırptığınız karışıma sütü ve sıvı yağı ekleyerek tekrar karıştırın.
        • Ayrı bir kaba unu, kabartma tozunu ve vanilyayı eleyin.
        • Kuru malzemeleri sıvı karışıma azar azar ekleyerek mikserin düşük devrinde veya bir spatula yardımıyla karıştırın.
        • Fazla karıştırmamaya özen gösterin, homojen bir karışım elde etmek yeterlidir.
        • Kek kalıbını tereyağı veya sıvı yağ ile yağlayıp hafifçe unlayın. Fazla unu silkeleyin.
        • Hazırladığınız kek harcını kalıba dökün ve yüzeyini düzeltin.
        • Önceden ısıtılmış 180°C fırında, yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
        • Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan testini kullanabilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz hazır demektir.
        • Keki oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.
        • Üzerine pudra şekeri serperek sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.

        Sade kek yapımı kolay ve pratik ve tarif olmasına rağmen yine de belli püf noktalarını içinde barındırır. İşte sade kek yapılışı için dikkat edilmesi gerekenler:

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        • Kek harcını karıştırırken fazla çırpmayın, bu kekin sertleşmesine neden olabilir.
        • Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
        • Fırının kapağını ilk 20 dakika açmayın, aksi takdirde kekiniz sönebilir.

        Kakaolu Sade Kek Tarifi

        Bu tarifte klasik kakaolu kekin biraz daha nemli ve yoğun bir versiyonunu hazırlıyoruz. Yoğun kakao lezzeti ve sütle yumuşacık dokusu sayesinde hem kolay hem de nefis bir kek elde edebilirsiniz.

        Malzemeler:

        Kek İçin:

        • 3 adet yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 1 su bardağı süt
        • 2 yemek kaşığı kakao
        • 2 su bardağı un
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilya

        Üzeri İçin :

        • 2 yemek kaşığı süt
        • 1 yemek kaşığı kakao
        • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

        Kakaolu Sade Kek Nasıl Yapılır?

        • Yumurtaları geniş bir karıştırma kabına alın.
        • Toz şekeri ekleyip mikserle 3-4 dakika, karışım beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın.
        • Çırpılmış karışıma sıvı yağ ve sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.
        • Ayrı bir kapta unu, kakaoyu, kabartma tozunu ve vanilyayı eleyerek karıştırın.
        • Bu karışımı sıvı malzemelerin üzerine azar azar ekleyerek düşük hızda çırpın veya spatula ile nazikçe karıştırın.
        • Kek kalıbını tereyağı ile yağlayıp hafifçe unlayın.
        • Hazırladığınız kakaolu kek harcını kalıba dökün ve yüzeyini düzeltin.
        • Önceden ısıtılmış 180°C fırında, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
        • Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan testini kullanabilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz hazırdır.
        • Küçük bir kasede süt, kakao ve pudra şekerini karıştırarak homojen bir sos hazırlayın.
        • Pişen keki fırından çıkarıp ilk sıcaklığı geçince üzerine bu sosu gezdirin. Kekiniz hem daha nemli hem de daha lezzetli olacaktır.
        • Üzerine Hindistan cevizi, rendelenmiş çikolata veya ince çekilmiş fındık serperek sunumu zenginleştirebilirsiniz.
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