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Mustafa Sandal da eski eşinin ilişkisi hakkında şöyle konuşmuştu: ''Hayırlısı olsun. Emina’nın mutlu ve huzurlu olması benim dilek sıralamamda her zaman liste başıdır. O ne kadar mutlu olursa, çocuklarımıza yansıttığı enerji de o kadar aydınlık olacaktır.''