SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Fenerbahçemizin her bir ferdine,

Kalbi bu arma için atan camiamıza,

Bugün sizlere sadece bir başkan olarak değil, bu camianın bir evladı olarak sesleniyorum.

Göreve talip olduğumuz gün, "Ne sabır ne süre" diyerek yola çıktık. Çünkü bu camianın artık beklemeye değil, ayağa kalkmaya ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Seçimin uygun olmayan tarihte gerçekleşmesine rağmen elimizi taşın altına koymaktan bir an olsun çekinmedik. Sorumluluktan kaçmadık; geri durmadık. Biz o gün, yeniden birlikte olmanın, yeniden inanmanın ve yeniden başarmanın mümkün olduğunu göstermek için buradaydık.

Göreve başladığımızda, şampiyonluk umudunun zayıfladığı bir tabloyla karşı karşıyaydık; buna rağmen uzun yıllardır süren şampiyonluk özlemini sona erdirmek, Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşımak için ben ve yol arkadaşlarım gece gündüz çalıştık.

Bu süreçte kimseyi kırmamaya, camiamızı ayrıştıracak bir dil kullanmamaya, bir kavga ortamı yaratmamaya özellikle özen gösterdik. Ne bahanelerin arkasına sığındık ne de zorluklardan korktuk. Tek odağımız kulübümüzün başarısı oldu.