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        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Sadık Ahmet’in tanıtım filmi yayınlandı

        ‘Sadık Ahmet’in tanıtım filmi yayınlandı

        'Sadık Ahmet'in tanıtım filmi yayınlandı. Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin lideri olan Dr. Sadık Ahmet ve ailesinin gerçek hayat hikâyesini konu alan filmin başrolünü Turgay Aydın üstlenecek

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 16:56
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        Tanıtım filmi yayınlandı
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        Hayatını Lozan Anlaşması’nın şartlarına dayanarak, Batı Trakya Türklerinin gördüğü zulme karşı mücadeleyle geçiren Dr. Sadık Ahmet, yaşadığı bölgenin yanı sıra Türkiye’de ve tüm dünyada tanınan, sevilen bir karakter olarak öne çıkmayı başardı.

        Batı Trakya Türklerinin sembol ismi Dr. Sadık Ahmet, doktorluk mesleğinin yanı sıra Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı üzerinde kurduğu baskıya dikkat çekmek üzere siyasetle de uğraştı. Verdiği zorlu mücadelenin sonunda ağır bedeller ödeyerek başarılı olan Dr. Sadık Ahmet, ailesi ile birlikte geçirdiği şaibeli bir trafik kazası sonucu hayatını yitirdi.

        Dr. Sadık Ahmet (1947 - 1995)
        Dr. Sadık Ahmet (1947 - 1995)
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        Yapımcılığını MCG FİLM / M.Cüneyt Göz’ün, proje tasarım ve kreatif yapımcılığını Muhammet Usta ve Tan Doğan Muzır’ın, İdari yapımcılığını ise Didem Gümüş’ün üstlendiği 'Sadık Ahmet' filminin yönetmen koltuğunda ise Hakan Yonat oturacak.

        Dr. Sadık Ahmet’e benzerliğiyle dikkat çeken Turgay Aydın, rolü için saz çalmayı öğrendi ve Yunanca dersler almaya başladı.
        Dr. Sadık Ahmet’e benzerliğiyle dikkat çeken Turgay Aydın, rolü için saz çalmayı öğrendi ve Yunanca dersler almaya başladı.

        Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesini anlatan filmin senaryosunu yazan Mert Dikmen, binlerce doküman taradı, onlarca röportaj ve mülakat dinledi. Dr. Sadık Ahmet’in ailesiyle titiz bir çalışma içine giren senarist, tamamen gerçek olan hikayeyi drama lisanı ile anlattı. Ağustos ayından itibaren seti başlayacak filmin çekimleri İstanbul, Bursa, Edirne, Gümülcine ve Atina’da yapılacak. Film, 5 Ocak 2024’te de sinema izleyicisi ile beyazperdede buluşacak…

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        #Sadık ahmet
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