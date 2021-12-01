Sadık Baş: Hatayspor’da kalıcı olmak istiyorum

Süper Lig’de 14 hafta itibari ile 26 puanla üçüncü sırada yer alan Hatayspor, başarılı bir sezon geçiriyor. Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlı takım çıkışını sürdürürken, başarılı futbolculardan Sadık Baş, transfer sürecini ve hedefini açıkladı. Sadık Baş, Ömer Erdoğan’ın bizzat kendisini arayarak takımda görmek istediğini söylediğini belirterek, önceliğinin Hatayspor’da kalıcı olmak olduğunu söyledi.

27 yaşındaki futbolcu Bursa Nilüferspor, Tuzlaspor ve Eyüpspor’da forma giydikten sonra bu sezon başında Hatayspor’a transfer oldu. Son olarak oynadığı Eyüpspor’da 34 maça çıkan ve 10 gol ile takımına katkı sağlayan Sadık Baş, bu forma altında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sağ kanatta görev yapan Sadık Baş transfer süreci ile ilgili olarak Ömer Erdoğan’ın kendisini aradığını belirterek, “Geçen sene Eyüpspor’daydım orada da çok güzel bir ortamımız vardı. Çok severek oynadığım bir kulüptü, gerçekten çok mutluydum. Sezonun sonlarına doğru Ömer hoca aradı beni. Kendisini daha önceden de tanıyordum. ‘Kardeşim takımımda seni görmek istiyorum, ne dersin? Orada mutlu musun' dedi. Ben de ‘Hocam çok mutluyum ama sizin için gelirim Hatay’a’ dedim. Transferim de böyle gerçekleşti. Ömer Hoca'yı da daha önceden tanıyorum, çok düzgün ve karakterli bir insan" dedi.

Önceliğinin Hatayspor’da kalıcı olmak olduğunu belirten Sadık Baş, “Benim mevkiimde oynayan arkadaşlarımın performansları çok iyi durumda. Ömer Hoca da adaletine sonuna kadar inandığım bir insan. Şu anda o mevkideki arkadaşlarımın performansından dolayı forma şansı bulmam az görünüyor. Ama ben çalışmalarıma yüzde yüz bir şekilde devam ediyorum. Fırsat geldiğinde de bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Önceliğim Hatayspor’da kalıcı olmak. Hatayspor’a transfer olmadan önce kafamda soru işaretleri vardı. 'Acaba uyum sağlayabilir miyim? Arkadaşlarımla anlaşabilir miyim' gibi. Takımın içine girince hiç düşündüğüm gibi olmadı beni direkt içlerine aldılar, burada çok güzel bir aile ortamı var. Çok karakterli insanlardan kurulu kulüp. Ömer Hoca'nın da takımı kurarken en büyük düşüncesi karakterli oyunculardan kurmaktı” diye konuştu.

Sadık Baş, takım içindeki aile ortamının başarıyı getirdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Başarıyı aile ortamına bağlıyorum. Çoğu sorun çözülebiliyor. Takım kalitesi düşükse transfer yapılıyor veya temposu düşükse idman programı ona göre yapılıp çözülüyor. Ama aile ortamını oluşturmak zor ve bu ortamı yakalayanlar başarılı oluyorlar. Ömer Hoca'nın en dikkat ettiği şey bu ortamı yakalayabilmek. Sezon başında kampta toplandığımız zaman takıma ilk yaptığı konuşmada; “Hepinizin belli bir yeteneği, kalitesi var. Ama sizin burada olmanızdaki en büyük etken karakteriniz” demişti. Gerçekten de öyle oldu. Takımın hepsi çok karakterli insanlardan kurulu. Böyle olunca da aile ortamını yakalamak daha kolay oluyor. Zaten puan cetvelinde görüldüğü gibi gayet iyi durumdayız.”

Sadık Baş, Ömer Erdoğan’ı hak edene hak ettiğini veren biri olarak tanımladığını da söyledi.