Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 3 büyüklerde futbol oynayan futbolcunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Eski milli futbolcunun biyografisi ve Saffet Sancaklı'nın hayatı...

SAFFET SANCAKLI KİMDİR?

Saffet Sancaklı (d. 27 Şubat 1966 Tutin),Türk eski futbolcudur. Aynı zamanda iş adamı olan Sancaklı, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adayı oldu. Halihazırda MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesidir. 2014 Yerel Seçimlerinde MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.

Eski Yugoslavya'da Tutin şehrinde 27 Şubat 1966 doğdu. 1968 yılında Türkiye’ye göç etmiştir. Eğitimini İstanbul'da Gaziosmanpaşa’da Cemal Gürsel İlkokulu’nda ardından ortaokul ve liseyi Vefa Poyraz Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı, lakin Beşiktaş futbol kulübündeki futbol kariyeri nedeniyle üniversite eğitimi yarıda kaldı. 2009 yılında tekrar üniversite sınavına girdi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Şu anda üniversite öğrenimini; Anadolu Üniversitesi “Kamu Yönetimi” bölümünde devam ettirmektedir.

Kulüp Takımları Kariyeri

Sırasıyla Gaziosmanpaşa Kültürspor, Vefa, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Sarıyer, Kocaelispor, Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Konyaspor'da forvet mevkiinde oynadı. olan Saffet Sancaklı, faal futbol yaşantısını 1998-1999 sezonunda Konyaspor'da bıraktı ve FIFA Futbolcu Menajerliği Lisansı aldı. Süper Ligde toplam 130 gol atarak adını 100'ler kulübüne yazdırdı.

Millî Takım Kariyeri

24 kez millî takımlara çağrılan Saffet Sancaklı 1 kez Türkiye U-21 ve 20 kez de Türkiye A millî takımı olmak üzere toplam 21 kez millî takımlar formasını giydi ve bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.

A millî takımla 1996 Avrupa Futbol Şampiyonasına katıldı.

Futbolculuk Sonrası Kariyeri

Futbolculuktan sonra Sancaklı Menajerlik şirketini kurup Türkiye'de yerleşik ilk FIFA Lisanslı futbolcu menajeri oldu. TMSF'ye devredilen İstanbulspor'un satış ihalesi 30 Haziran 2006'da yapıldı ve 3 milyon 250 bin dolar ile en yüksek teklifi veren Marmara Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, İstanbulspor’un yeni sahibi oldu. Saffet Sancaklı İstanbulspor'un Sportif Danışmanlığını kulübü devredene kadar yapmıştır.

Siyasi Kariyeri

2007 Genel Seçimlerinde de MHP'den aday adayı olan Saffet Sancaklı, 28 Ocak 2011 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı bir tören ile MHP saflarında aktif siyasete atılmıştır. 11 Nisan 2011 tarihinde, İstanbul 2. Bölge 5. Sıra Milletvekili adaylığı resmen açıklanmıştır. Ama 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde milletvekili olarak seçilememiştir. 2014 Yerel Seçimlerinde MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş ancak seçilememiştir. 4 Kasım 2012 ve 21 Mart 2015 tarihinde yapılan MHP 10. ve 11. Olağan Büyük Kurultayında MYK Üyesi seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise MHP'den Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve seçildi. Bu seçimlerin tekrarlanması sonucu Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den tekrar aday gösterildi ve yeniden seçildi. 11 Kasım 2016 günü TBMM'deki odasında gizli kamera bulunduğu iddiası meclis gündemine geldi. Ancak daha sonra kameranın daha önceden yerleştirilip söküldüğü anlaşıldı.

Özel Yaşamı

Sancaklı evli ve Duygu ve Mert adında iki çocuk babasıdır. Eşi Hülya Sancaklı Ocak 2017'de eşinin silahıyla intihar etti.