Konser maratonunda Maryland, New York, Washington, New Jersey ve Boston’da yaşayan Türk sevenleri ile buluşan ikili, bu şehirlerin sokaklarında gezerken de renkli görüntüler oluştu.

Safiye ve Faik, Türk müziği severlere konser vermek için Amerika’da 7 gün boyunca yaklaşık 8 bin kilometre yaptıklarını söyledi.