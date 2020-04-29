İHA

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Safranbolu Bağcıhaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi, Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi ve Tintin köyü Aliköseler Mahallesi'nde uygulanan Covid-19 izolasyonunun tanı konan vatandaşların iyileşmesi ve yeni vakanın ortaya çıkmaması üzerine bu gece 00.01 itibariyle sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.