Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Safranbolu Bağcıhaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi, Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi ve Tintin köyü Aliköseler Mahallesi'nde uygulanan Covid-19 izolasyonunun tanı konan vatandaşların iyileşmesi ve yeni vakanın ortaya çıkmaması üzerine bu gece 00.01 itibariyle sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.
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