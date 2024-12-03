Sağanak Antalya'yı esir aldı!

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollardaki su birikintileri kaldırım seviyesine ulaşırken, Varsak Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı.

DHA'nın haberine göre Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Antalya'da, dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde şiddetini artıran yağmur, kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşturdu. Kültür Mahallesi'nde su seviyesi kaldırıma kadar ulaşırken, yağışın etkisiyle kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü görüldü. Yağmur, trafikteki sürücülerin yanı sıra motokuryeleri de olumsuz etkiledi. Yoğun yağış ve su birikintileri nedeniyle bir motokuryenin yolda kaldığı ve ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

ELEKTRİK KESİLDİ

Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'nde ise şiddetli yağış nedeniyle trafo patladı. Olay anıyla korku yaşayan bir vatandaş, 'Bismilah' diyerek o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Trafonun patlamasıyla mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken, ekipler arızaları gidermek için mahallede çalışma yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'ne göre yağışlar önümüzdeki 1 hafta boyunca devam edecek. Yetkililer, vatandaşları sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.