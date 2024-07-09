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        Haberler Gündem Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi! - Güncel haberler

        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!

        Çankırı, Van, Ankara ve Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çankırı'da öğleden sonra başlayan yağış şiddetini artırırken, bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Van'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ankara'da öğleden sonra yağmur yağdı. Bazı vatandaşlar, yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Kastamonu'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Tosya ilçe merkezinde yağış nedeniyle caddeler göle döndü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.07.2024 - 18:48 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:48
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        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
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        Çankırı, Van, Ankara ve Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        ÇANKIRI

        Çankırı'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra başlayan yağış şiddetini artırırken, bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

        Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ile evleri su bastı, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

        Çankırı Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        VAN

        Van'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafiği olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

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        Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.

        ANKARA

        Ankara'da öğleden sonra yağmur yağdı. Bazı vatandaşlar, yağmurdan şemsiyeleriyle korundu.

        KASTAMONU

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev iş yerlerinde su baskınları yaşandı, trafikte aksamalar oldu. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşlar sağanağa karşı uyarıldı.

        Kastamonu'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Tosya ilçe merkezinde yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Yağmura yakalananlar balkon altı ve otobüs durağı gibi üstü kapalı alanlara sığındı. Sağanaktan korunmak için su birikintileri içinde koşan bir sokak köpeği de kameraya yansıdı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

        Tosya Belediyesi ekipleri, su baskınlarına karşı mücadele çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çalışmaları inceledi. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, "Yoğun yağmur nedeniyle su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması, ayrıca vatandaşlarımızın araçlarını menfez ağızlarına ve yol kenarlarına park etmemeleri önemle duyurulur" denildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Öte yandan Kastamonu Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, merkez, Taşköprü, Araç ve İhsangazi ilçelerinde saat 14.00'ten 20.00'ye kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanakların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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        #HABER
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