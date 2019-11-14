Sağlık Bakanı Koca'dan diyabet uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada diyabetli sayısının 500 milyona ulaştığını belirterek, "Türkiye'de ise son beş yılda görülme sıklığı yüzde 13,7'den yüzde 13,5'e inmiş olsa da ortalamanın çok üzerinde olmaya devam ediyor." dedi.

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Meclis'te Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi. Hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe çok sayıda milletvekili ile Sağlık Bakanı Koca da katıldı.

Diyabet hastalığının dünyada önemli bir sorun haline geldiğine dikkati çeken Koca, "Dünyada diyabetli sayısı 500 milyona ulaştı. Türkiye'de ise son beş yılda görülme sıklığı yüzde 13,7'den yüzde 13,5'e inmiş olsa da ortalamanın çok üzerinde olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Tip 2 diyabetin önlenebilir bir hastalık olduğunu dile getiren Koca, özellikle obezite, genetik yatkınlık ve hareketsiz bir yaşamın bu hasatlığın ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğunu söyledi.

"7 MİLLETVEKİLİNE DİYABET TANISI KONULDU"

Diyabete karşı farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlik yaptıklarını belirten Koca, şunları kaydetti: "Meclis'te milletvekili arkadaşlarımızın kilolarını, tansiyon ve kan şekerlerini ölçerek diyabet risk testinden geçirdik. Yarım saat içinde 45 milletvekili başvurdu ve 7 kişiye diyabet tanısı konuldu. Diyabetli olduğu halde bunun farkında olunamayabileceğini biliyoruz. Bu tür farkındalık oluşturma etkinlikleriyle basit bir testin ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Diyabeti önlemek için haraketli bir yaşam, düzenli bir uyku ve doğru beslenme son derece önemlidir. Bu kapsamda yoğun etkinliklerimiz olacaktır. Bugün burada olduğu gibi farkındalık oluşturmak için terminallerde, havalimanlarında diyabet risk testleri yapacağız."

Fahrettin Koca, kendisinin de daha detaylı tetkikler yaptırdığını ve diyabet riski altında olmadığını sözlerine ekledi.