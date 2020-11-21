Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020

Ağır hasta sayısı 4 bin 121 oldu, son 24 saatte 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi.

"KAYIPLARIMIZI AZALTACAK OLAN KURALLARA VE TEDBİRLERE CANLA BAŞLA UYMAKTIR"

Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır." dedi.

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