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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika korona vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 5532 yeni hasta tespit edildi, 135 hasta ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadarki en yüksek can kaybı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika korona vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 121 oldu, son 24 saatte 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi.

"KAYIPLARIMIZI AZALTACAK OLAN KURALLARA VE TEDBİRLERE CANLA BAŞLA UYMAKTIR"

Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır." dedi.

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