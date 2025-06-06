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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan bayramda sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan bayramda sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde 1544 hastanede 638 bin 603 personelin görev yapacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:46
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        Bayramda sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama
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        Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı boyunca sağlık hizmetlerinin kesintisiz süreceğini vurguladı.

        Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti: "1544 hastanemizde 638 bin 603 personelimiz, 1541 sağlık tesisimizin acil servislerinde 192 bin 244 personelimiz, 172 Ağız ve Diş Sağlığı Kamu Sağlık Tesisimizde 4 bin 882 personelimiz, 1194 Evde Sağlık Ekibi ve 4 bin 524 personelimizle 4 buçuk günlük tatil boyunca 24 saat esasına göre görev başında olacağız. Büyük sağlık ailemizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız."

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