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Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekimi atama kurası tercihleri başladı mı? 2022 Doktor atama kurası tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar kura çekimi sürecini yakından takip ediyor. Konuya ilişkin ilk açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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  • Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekimi atama kurası tercihleri başladı mı? 2022 Doktor atama kurası tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?

    Sağlık Bakanı Koca, 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında tercih heyecanı başlıyor. 1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirlendiği kura çekiminin ne zaman başlayıp, ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekimi atama kurası tercihleri başladı mı? 2022 Doktor atama kurası tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?İşte detaylar...
  • Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekimi atama kurası tercihleri başladı mı? 2022 Doktor atama kurası tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMA KURASI TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

    Sağlık BakanI Fahrettin Koca, 106. dönem için Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Buna göre 1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği DHY kura tercihleri http://pbs.saglik.gov.tr adresinden alınıyor. Tercih süreci 7 Eylül günü saat 18:00'e kadar sürecek.

    SAĞLIK BAKANLIĞI DHY ATAMA KURASI TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekimi atama kurası tercihleri başladı mı? 2022 Doktor atama kurası tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?

    KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Konuyla ilgili Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama ise şöyle:

    1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci pbs.saglik.gov.tr’den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak.
  • Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekimi atama kurası tercihleri başladı mı? 2022 Doktor atama kurası tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?

    BAŞVURU ESASLARI

    1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

    2) Kuraya başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

    3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
  • Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekimi atama kurası tercihleri başladı mı? 2022 Doktor atama kurası tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?

    4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.

    5) Adaylar adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya (www.turkiye.gov.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini başvuru formuna ek olarak başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

     
  • Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekimi atama kurası tercihleri başladı mı? 2022 Doktor atama kurası tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?

    6) Tercih bildirmeyen, tercihlerini kesinleştirmeyen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

    7) Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken yerleştikleri birime teslim edilecektir. 

     

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