Sağlık Bakanı Koca, 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında tercih heyecanı başlıyor. 1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirlendiği kura çekiminin ne zaman başlayıp, ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekimi atama kurası tercihleri başladı mı? 2022 Doktor atama kurası tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?İşte detaylar...