Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercihler 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025/5 tercih kılavuzu doğrultusunda listelerini oluşturdu. Akabinde ise Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için bekleyiş başladı. Hemşire, ebe, tekniker, teknisyen, büro personeli gibi branşlara yapılacak 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuçları için ÖSYM son dakika duyuruları yakın takibe alındı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı..
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ SONA ERDİ
Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle yapılacak.
ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/5 tercih kılavuzuna göre, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih süreci 6 Ekim 2025 tarihinde sona erdi.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı.
Ancak önceki yıllara bakıldığında, KPSS 2025/5 tercih sonuçlarının tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Buna göre; Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarının ekim ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla belli oldu.
15 bin 247 personel alımında en fazla kadro, 6 bin 445 ile hemşire adaylarına ayrıldı. Tıbbı sekreter alımı için 1370, ilk ve acil yardım teknikeri alımı için ise 1809 kadro ayrıldı.
İşte alım yapılacak branşlar ve kontenjanları şöyle;
AVUKAT 50
BİYOLOG 15
BÜRO PERSONELİ 290
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45
DİYETİSYEN 116
EBE 805
FİZYOTERAPİST 133
GERONTOLOG 8
HEMŞİRE 6.445
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18
KLİNİK PSİKOLOG 60
SOSYAL ÇALIŞMACI 76
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 27
PSİKOLOG 63
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12
MİMAR 40
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14
MÜHENDİS 122
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439
SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11
TEKNİKER 233
TEKNİSYEN 231
