Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 15.247 personel alımı tercih sonuçları sorgulama || Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercihler 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025/5 tercih kılavuzu doğrultusunda listelerini oluşturdu. Akabinde ise Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için bekleyiş başladı. Hemşire, ebe, tekniker, teknisyen, büro personeli gibi branşlara yapılacak 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuçları için ÖSYM son dakika duyuruları yakın takibe alındı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Söz konusu alım için KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar kılavuzda belirtilen tarihler arasında tercihlerini yaptı. Akabinde ise Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı…

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ SONA ERDİ

        Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle yapılacak.

        ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/5 tercih kılavuzuna göre, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih süreci 6 Ekim 2025 tarihinde sona erdi.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2025/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı.

        Ancak önceki yıllara bakıldığında, KPSS 2025/5 tercih sonuçlarının tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

        Buna göre; Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarının ekim ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla belli oldu.

        15 bin 247 personel alımında en fazla kadro, 6 bin 445 ile hemşire adaylarına ayrıldı. Tıbbı sekreter alımı için 1370, ilk ve acil yardım teknikeri alımı için ise 1809 kadro ayrıldı.

        5

        İşte alım yapılacak branşlar ve kontenjanları şöyle;

        AVUKAT 50

        BİYOLOG 15

        BÜRO PERSONELİ 290

        ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102

        DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45

        DİYETİSYEN 116

        EBE 805

        FİZYOTERAPİST 133

        GERONTOLOG 8

        HEMŞİRE 6.445

        İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18

        KLİNİK PSİKOLOG 60

        SOSYAL ÇALIŞMACI 76

        ODYOLOG 17

        PERFÜZYONİST 27

        PSİKOLOG 63

        SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12

        MİMAR 40

        DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14

        MÜHENDİS 122

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

        SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303

        SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129

        SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

        SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135

        SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28

        SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120

        SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809

        SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10

        SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439

        SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58

        SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

        SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29

        SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79

        SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6

        SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8

        SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917

        SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370

        SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27

        SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5

        SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10

        SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150

        SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6

        SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13

        SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35

        DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11

        TEKNİKER 233

        TEKNİSYEN 231

        SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 247 PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!