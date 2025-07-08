2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları için henüz net bir tarih verilmedi.

Ancak Bakan Memişoğlu, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2. etap personel alımının Eylül ayında başlayacağını söylemişti.

Başvuru tarihleri hakkında resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizde yer verilecektir.